"Tic et Tac", "études obsolètes" : la Presqu'île à vivre déchaîne les passions à la Métropole de Lyon

La traversée du centre-ville allait devenir interdite aux voitures, avec une rue Grenette réservée aux bus et aux cyclistes, et la piétonnisation de l'intégralité de la rue de la République.

Ce lundi, les conseillers métropolitains réagissaient avant de voter la fin de la concertation. Ce fut l'occasion pour l'opposition de dire tout le mal qu'elle pensait d'un projet validé "sur le fond" mais dénoncé sur la forme.

Pour Louis Pelaez, la concertation était "pipée dès le départ" puisque le projet final est "en tout point identique à ce que vous aviez déjà annoncé avant la concertation".

"Vous raisonnez comme si chaque morceau de ville était un îlot indépendant et autonome de l'agglomération. En agissant sur notre métropole, vous agissez sur un système vivant et qui réagit aux modifications qu'on lui impose", prévenait l'élu en s'adressant aux écologistes.

Louis Pelaez avait publiquement réclamé les études de flux et de report modal, ainsi que toutes les études du projet de Presqu'île apaisée pour préparer ce conseil. Et les documents communiqués il y a deux jours par la Métropole "confirment nos craintes". Le président du groupe Inventer la Métropole de Demain évoque "de simples Powerpoint inutilisables" dont "les scénarios envisagés datent soient de 2015, soit de 2020. (...) Notre manière d'appréhender les mobilités n'a-t-elle pas évolué depuis 2015 ?"

"L'usage de données obsolètes conduit à la tenue d'un projet hors-sol, en décalage avec son époque", concluait Louis Pelaez.

Tic et Tac

C'était ensuite au tour de David Kimelfeld de se lancer dans une joute verbale de plus de 12 minutes. Ses premières cibles ? Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole chargé de la Voirie et Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon chargé de la Mobilité, "les Tic et Tac, Rangers du risque, et des risques, ils vont en faire prendre aux Lyonnais et aux habitants de la Métropole". On attend avec impatience les montages sur Twitter...

Pour l'ancien président de la Métropole, "piétonniser et végétaliser ne peuvent être un projet politique".

Et David Kimelfeld reprochait à Bruno Bernard d'avoir trop délégué dans ce dossier, et d'avoir laissé Grégory Doucet prendre des décisions sans vision complète et à long terme : "Que souhaitez-vous ? En faire un gigantesque quartier Saint-Jean ? (...) La Presqu'île pourrait devenir une rue de la Soif colossale. (...) Une Presqu'île à vivre ? Mais pour qui ? Pour quelques-uns. Pour ceux qui ont les moyens d'y vivre ou d'y venir".

A Grégory Doucet de conclure. Avant sa longue prise de parole préparée vantant les mérites du projet, le maire EELV de Lyon félicitait David Kimelfeld pour son "talent pour raconter des histoires". Avant de le tacler : "Vous nous invitez à prendre le temps. C'est votre façon de faire. Alors que nous, on a décidé d'être dans l'action car les habitants attendent que l'on transforme cette Presqu'île".