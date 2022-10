Pannes du métro : Louis Pelaez doute de la capacité de Bruno Bernard à cumuler les présidences de la Métropole de Lyon et du Sytral

Le président du groupe d'opposition Inventer la Métropole de Demain est ainsi revenu sur les pannes à répétition du métro, essentiellement sur la ligne B.

"Cette succession de pannes mais surtout votre manque de communication et votre incapacité à assumer votre rôle nous renvoient à deux questions : celle de votre présidence et de votre capacité à assurer efficacement cette présidence ; et celle de votre décision de démanteler le Sytral afin de confier chaque mode de transport à des opérateurs différents", indiquait Louis Pelaez, faisant ainsi référence au projet d'allotissement du réseau TCL.

Pour l'élu, la situation met en lumière la difficulté présumée de Bruno Bernard à "assurer efficacement la présidence du Sytral, alors que vous avez voulu, contre tout sens des réalités et de la connaissance de cet outil extrêmement important, cumuler votre présidence de la Métropole (...) et la Présidence du Sytral".

"Vous nous aviez expliqué au début du mandat pour justifier, ce qui nous apparaissait comme une aberration, c’est-à-dire ce cumul, que c’était pour plus efficacité. Et bien, au temps pour l’efficacité", se moquait encore Louis Pelaez.

L'ancien lieutenant de Gérard Collomb concluait en revenant sur la tribune de ce week-end cosigné par Bruno Bernard et les présidents de la Région Ile-de-France, Toulouse Métropole et Nantes Métropole. Ils y réclamaient à l'Etat un grand plan pour développer les transports en commun. "Votre première responsabilité, avant de vous déchargez sur d’autres dont l’Etat, est de créer les conditions pour que nos transports en communs fonctionnement correctement et de pour créer les conditions pour que nos concitoyens aient envie de prendre les transports en commun et de laisser au garage leurs voitures", tempérait Louis Pelaez.