Présidentielle : le projet de Marine Le Pen "ne correspond pas à l'ADN de Lyon", selon Yann Cucherat

Avec les élus du groupe métropolitain Inventer la Métropole de demain, les élus d'opposition appellent à voter pour Emmanuel Macron car "rien dans le projet de Marine Le Pen ne correspond à l'ADN de Lyon", écrivent-ils dans un communiqué commun.

"Le projet de Mme Le Pen est animé par la facilité et la peur. Elles nourrissent la tentation du repli sur soi, la haine de l’autre, l’abandon de l’Europe, la remise en cause de nombreux fondements de notre Constitution, la nostalgie d’un passé qui n’a jamais existé. L’identité lyonnaise en constitue l’exact opposé. Notre devise - virtute duce, comite fortuna, "avec la chance pour compagne et le courage pour guide" - nous le rappelle. Elle invite à l’audace, au rassemblement et à refuser de parier sur l’Etat de droit, la liberté de la presse ou de manifester, sur toutes ces valeurs forgées par notre histoire", justifient Yann Cucherat et Louis Pelaez.