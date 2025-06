Métropole de Lyon : Louis Pelaez quitte le groupe “Inventer la Métropole de demain”

Anciennement président du groupe d’opposition Inventer la Métropole de demain, poste qu’il avait quitté pour siéger en “Non inscrit”, Louis Pelaez vient de communiquer son départ du groupe. À l’origine de cette décision, une perte de ce qui l’animait précédemment.

Son parcours d’élu l’a amené à travailler aux côtés de Gérard Collomb, dont il partageait sa méthode d’alliance autour d’un projet qui rassemble, et de collaborer au-delà des différences politiques pour l'intérêt général et ce dans un axe progressiste.

L’homme politique explique ne plus se retrouver dans ce qui l’animait avec l’ancien maire de Lyon, “aujourd’hui les circonstances sont bien différentes : il n’y a pour l’instant pas de personnalité capable de rassembler avec cette même vision.”

Autre élément ayant amené Louis Pelaez à prendre cette décision, “une droite traditionnelle qui a fait le choix d’un conservatisme national assumé et sans nuances et un parti présidentiel qui s’est totalement droitisé”. Une situation politique nationale qui ne peut plus être mise de côté selon lui.

Si l'ancien président du groupe d'opposition à la métropole souhaite prendre du recul, il note avoir pris beaucoup de plaisir au sein de ce groupe “à travailler avec des élus qui ont su mettre de côté nos différends, d’unir nos forces et nos compétences.”