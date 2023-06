Trafic polluant obligé de passer par l'Est lyonnais ? "Un scandale" pour la maire de Décines

Ce mardi matin, le Progrès révélait que la Métropole de Lyon envisageait d'inclure la M6/M7 et le périphérique Laurent-Bonnevay au périmètre de la Zone à faibles émissions. Ce qui obligerait le trafic trop polluant de contourner l'agglomération par l'Est plutôt que de passer par Perrache et Fourvière.

Pour Laurence Fautra, maire de Décines-Charpieu, cette décision supposée "sans aucune concertation des maires et des habitants de l'Est lyonnais" serait "un scandale". A noter que Bruno Bernard n'a pas encore confirmé vouloir procéder à cette modification du périmètre de la ZFE.

"Les papes de la démocratie participative sélectionnent les sujets en fonction de leur intérêt", poursuit l'édile LR.

Laurence Fautra réclame alors "une consultation de nos populations et des élus locaux avant des annonces presse".

"Pourquoi la santé des Lyonnais se ferait au détriment des habitants de l'Est ?" s'interroge enfin la vice-présidente de la Région chargée de la Santé, qui espère que le gouvernement va reprendre la main sur les ZFE pour "travailler à nouveau sur un tel dispositif".

Nous venons d'apprendre par le @Le_Progres un changement de position de l'exécutif du @grandlyon sur la ZFE. Pourquoi la santé des lyonnais se ferait au détriment des habitants de l'est lyonnais ? Nous voulons des explications ! #zfe #metropoledelyon #sante #environnement pic.twitter.com/1RwKhCaUQr — Laurence Fautra (@FautraLaurence) June 6, 2023

Pour rappel, Décines, comme Saint-Priest, Jonage et Bron, avait refusé d'intégrer le périmètre de la ZFE élargie de la Métropole de Lyon.