Piscines fluviales : Christophe Geourjon demande à la Métropole de Lyon de "se jeter à l'eau"

Pour Christophe Geourjon, patron de l'UDI de la Métropole de Lyon, les écologistes ne vont pas assez vite concernant de possibles lieux de baignade sur le Rhône et la Saône. L'élu centriste regrette que Bruno Bernard parle de possibles avancées lors d'un éventuel second mandat plutôt que de se servir des études de faisabilité réalisées en 2019 par la majorité précédente.

"Les piscines naturelles constituent un élément de réponse concret pour faire face au réchauffement climatique. Il y a donc urgence à agir ! Plusieurs agglomérations européennes profitent déjà des bassins en milieu naturel : Londres, Zürich, Copenhague… Plus proche de nous, la ville de Moulins (20 000 habitants) a aménagé une piscine naturelle dans l’Allier, en complément de la piscine traditionnelle 'en dur' !", indique Christophe Geourjon dans son appel à "se jeter à l'eau".

"Du parc de Gerland au canal de Jonage en passant par la Feyssine et le 'Vieux Rhône' à Vernaison et Grigny, sans oublier le Val de Saône, les zones d’implantation ne manquent pas ! Aujourd’hui, il faut donc agir ! Ces piscines fluviales pourraient devenir de formidables spots ludiques de proximité dont profiterait toute la population : aux sportifs, pour les promenades quotidiennes et aux familles qui parfois ne peuvent pas se permettre des visites aux complexes nautiques ou de partir en vacances", rajoute-t-il.