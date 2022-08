Métropole de Lyon : Christophe Geourjon (UDI) réclame des bornes électriques pour les taxis

Christophe Geourjon, conseiller métropolitain de l’Union des démocrates et indépendants, a dévoilé un communiqué ce mardi matin. Ce dernier réclame à la Métropole de Lyon la mise en place "de bornes de recharge de véhicule électrique au niveau des stations de taxi et réservés pour ces dernier", afin notamment de moins polluer.

"La Métropole compte 1375 taxis, en moyenne chaque véhicule parcours 60 000 kms par an. Favoriser l’électrification de cette flotte permettrait de réduire à court terme la pollution urbaine et l’émission de gaz à effet de serre, tout en permettant aux taxis de maîtriser leur coût" poursuit Christophe Geourjon.

Une prise de position qui intervient peu avant la mise en place de la première phase de la Zone a Faible Emission pour les particuliers, ce jeudi. Une interdiction de la circulation et du stationnement pour les véhicules des particuliers Crit’Air 5 et non classés sera alors instaurée à Lyon, Villeurbanne, Bron, Vénissieux et Caluire-et-Cuire. Le calendrier avait été largement dénoncé par l’élu centriste.