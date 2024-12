Christophe Geourjon : "L'enjeu de la tête de liste est important, mais ce n'est pas l'essentiel"

Désigné chef de file de l'UDI pour les métropolitaines 2026, Christophe Geourjon ne veut pas encore parler de candidats et de négociations de places : "Avant de négocier, il faut avoir un projet ambitieux pour la Métropole et où on embarque tout le monde".

L'élu veut "jouer le rôle de trait d'union entre les partis présidentiels et Les Républicains. On est d'accord sur beaucoup de choses, il faudra ajuster les ambitions et les projets". Il appelle notamment à "retrouver les enjeux de proximité, que l'on n'a pas vu durant ce mandat".

Avec le crédo "Un projet, une dynamique, une équipe", Christophe Geourjon est persuadé que "l'enjeu de la tête de liste est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'enjeu c'est d'avoir un projet et d'avoir une équipe pour le porter devant les Lyonnais". "Oublions la guerre des egos et apportons des réponses et des solutions", conclut-il.

00:00 Stratégie pour l'union

01:48 Projet à construire

04:07 Projet à long terme

06:27 Rassembler large

07:33 Positionnement de l'UDI

09:58 Pierre Oliver

11:31 Urgence à rassembler