Métropolitaines de 2026 : Christophe Geourjon désigné chef de file de l'UDI à Lyon

Alors que les Républicains désigneront leur chef de file le 15 décembre prochain, l'UDI leur a emboité le pas.

Réélu président de la fédération UDI Métropole de Lyon, Christophe Geourjon était installé dans ses fonctions vendredi dernier, aux côtés du conseil fédéral du parti centriste. Et à cette occasion, l'élu a été désigné comme chef de file de l'UDI pour les élections de 2026.

Son parti milite pour "un large rassemblement qui porte un projet alternatif" et qui s'opposera "à la ligne politique et aux méthodes des majorités vertes/LFI/PS/PC".

L'UDI estime qu'il y a trois priorités pour le projet commun pour la Métropole de Lyon : "une qualité de vie retrouvée et restaurée", "une transition écologique positive et harmonieusement partagée" et "une ambition renouvelée pour notre territoire".

Présent jeudi dernier à la réunion publique de Pierre Oliver (LR), Christophe Geourjon fera-t-il le lien entre la droite et le centre ?