Municipales à Lyon : l'UDI se range à son tour derrière Jean-Michel Aulas

Dans un communiqué, Christophe Geourjon, président de l'UDI de la Métropole de Lyon, annonce soutenir la candidature de Jean-Michel Aulas pour "écrire une nouvelle page de l'histoire lyonnaise : une page d'unité, d'ambition et de progrès pour tous".

"Pour nous, centristes, ce choix est une évidence. Fidèles à nos valeurs d’humanisme et d’équilibre, nous voulons une ville qui conjugue le social, l’écologie et l’économie ; une ville où la protection des plus fragiles s’accompagne de l’innovation et du dynamisme économique ; une ville qui n’exclut personne et qui regarde vers l’avenir. Jean-Michel Aulas porte une ambition claire : rendre à Lyon l’élan qui a toujours fait sa force. Son attachement à Lyon, à son histoire et à ses habitants, en fait le candidat naturel pour fédérer toutes les énergies autour d’un projet partagé", explique Christophe Geourjon.

L'UDI avait rejoint Michel Havard (UMP) lors des élections municipales de 2014 à Lyon, avant de rallier Gérard Collomb en 2020. Deux choix qui ont rimé avec défaites cuisantes.

Qu'en sera-t-il de Jean-Michel Aulas, qui compte désormais derrière lui Les Républicains et l'UDI, et qui espère finaliser l'alliance avec Renaissance, Horizons et le MoDem avant son meeting du 26 septembre à la Confluence ?