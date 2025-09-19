Municipales à Lyon : l'UDI se range à son tour derrière Jean-Michel Aulas

Dans un communiqué, Christophe Geourjon, président de l'UDI de la Métropole de Lyon, annonce soutenir la candidature de Jean-Michel Aulas pour "écrire une nouvelle page de l'histoire lyonnaise : une page d'unité, d'ambition et de progrès pour tous".
"Pour nous, centristes, ce choix est une évidence. Fidèles à nos valeurs d’humanisme et d’équilibre, nous voulons une ville qui conjugue le social, l’écologie et l’économie ; une ville où la protection des plus fragiles s’accompagne de l’innovation et du dynamisme économique ; une ville qui n’exclut personne et qui regarde vers l’avenir. Jean-Michel Aulas porte une ambition claire : rendre à Lyon l’élan qui a toujours fait sa force. Son attachement à Lyon, à son histoire et à ses habitants, en fait le candidat naturel pour fédérer toutes les énergies autour d’un projet partagé", explique Christophe Geourjon.
L'UDI avait rejoint Michel Havard (UMP) lors des élections municipales de 2014 à Lyon, avant de rallier Gérard Collomb en 2020. Deux choix qui ont rimé avec défaites cuisantes.
Qu'en sera-t-il de Jean-Michel Aulas, qui compte désormais derrière lui Les Républicains et l'UDI, et qui espère finaliser l'alliance avec Renaissance, Horizons et le MoDem avant son meeting du 26 septembre à la Confluence ?
Si Aulas veut passer,il n a pas le choix de rallier tous ceux qui sont opposé a LFI et aux ecolos OK il y a des incompetents et des insupportables mais c est la seule chance pour ne pas se faire savonner la planche .une candidature unique est préférable a de multiples .les ecolos ont fait pareil et la gauche aux législatives a fait pire avec cette union de façade qui explosé en vol .Aulas n est pas ma tasse de thé mais c est le seul rien qu avec son nom a pouvoir rassembler pour virer le sectaire et dogmatique Doucet .Entre deux maux il faut choisir le moindre .Signaler Répondre
Pour ma part , Aulas c’est oui mais Aulas- Wauquiez, c’est insupportable !!
Ce que nous vivons à Lyon, c’est plus qu’une gestion municipale : c’est une bifurcation. Une bifurcation vers une ville respirable, juste, solidaire. Et cette bifurcation, elle est incarnée par Grégory Doucet et son équipe écologiste. Il ne s’agit pas d’un verdissement superficiel. Il s’agit d’un choix radical : remettre la vie au cœur des politiques publiques. Choisir le vivant plutôt que le béton. Le soin plutôt que la rentabilité. Le long terme plutôt que l’immédiateté productiviste.Signaler Répondre
Face aux dérèglements climatiques, aux inégalités sociales qui explosent et à l’épuisement du vivant, il n’y a plus de temps pour les demi-mesures. L’écologie ne peut plus être une option. Elle est la condition de notre survie collective. Et à Lyon, cette écologie-là, elle est mise en œuvre, concrètement, chaque jour, par cette municipalité.
Alors oui, reconduire la liste de Grégory Doucet, c’est faire le choix d’une ville qui protège les plus vulnérables, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui met l’égalité et la justice sociale au cœur de ses décisions. C’est reconnaître que l’écologie est féministe, antiraciste, décoloniale, et profondément démocratique.
Ne laissons pas revenir celles et ceux qui veulent faire de Lyon une vitrine du capitalisme urbain, où l’espace public est accaparé par la voiture, où les loyers explosent, où l’on bétonne les dernières parcelles de nature au nom de la croissance. Ce modèle est mort. Ce modèle détruit.
Ce que défend Doucet, c’est une écologie de rupture. Et c’est cette rupture qu’il nous faut prolonger. Parce qu’il ne s’agit plus d’accompagner le monde tel qu’il est. Il s’agit de le transformer. Radicalement. Et cela commence ici, à Lyon.
