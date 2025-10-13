Travaux sur l’avenue des Frères Lumière à Lyon : Christophe Geourjon (UDI) dénonce une “méthode sans concertation”

Il dénonce “l’illustration de votre méthode : pas de concertation, pas d’étude d’impact global, un chantier mal géré qui s’étale sur des années”.
Selon l’élu du groupe Inventer la Métropole de demain, les conséquences économiques et sociales seraient déjà lourdes pour le quartier du 8e arrondissement de Lyon. “Là où régnait autrefois une animation commerçante, on ne voit aujourd’hui plus que des barrières, de la poussière, du bruit et du découragement”, a-t-il regretté, évoquant la fermeture de plusieurs commerces, dont la librairie Mise en Page et la pâtisserie Chrystelle en cuisine. Une “vingtaine de procédures de fermetures” seraient en cours, selon lui.
Christophe Geourjon s’en prend aussi au nouveau plan de circulation, “sorti du chapeau, sans concertation”, qui aurait “provoqué un report massif du flux automobile vers les rues adjacentes”, entraînant “pollution accrue, nuisances sonores continues et dangerosité pour les piétons”. Il fustige la “théorie du mal nécessaire pour un bien futur”, estimant que “le bien futur est hypothétique, et le mal présent bien réel”.
Enfin, l’élu centriste déplore “une fracture entre les institutions et les habitants”, affirmant que “quand on détruit la confiance, on ne la reconstruit pas seulement avec du mobilier urbain neuf”.
Son groupe a voté contre la délibération prévoyant de nouveaux crédits pour le chantier, dénonçant une “dérive financière” et une “souffrance prolongée d’un quartier asphyxié”.
Les commerces se sont installés dans cette rue car elle était un axe majeur et passant. On peut faire croire ce que l’on flux, mais sans le flux originel les commerces fermeront ou se transformeront en tacos kebabs et autres pacotilles.Signaler Répondre
J’ai participé aux 3 , du bla bla et les avis majoritaires des habitants du quartier n’ont pas été pris en compte.Signaler Répondre
Sans parler de la suppression des feux ! Mais c'est vrai que les vélos les grillent alors à quoi bon en mettre. Il y aura des morts, c'est certain.Signaler Répondre
Et depuis le rideau de fer, il s'agit maintenant de deux avenues bien distinctes, il faudrait deux noms différents.
https://jeparticipe.grandlyon.com/project/lyon-8e-av-des-freres-lumiere-et-rue-du-premier-film/presentation/restitution-synthese-et-bilan
Pour information https://jeparticipe.grandlyon.com/project/lyon-8e-av-des-freres-lumiere-et-rue-du-premier-film/presentation/restitution-synthese-et-bilanSignaler Répondre
Comme le disent les écolos, ils n'ont aucune obligation de faire des concertations. Cela n'était pas prévu sur le programme. Le peuple a voté EELV donc il faut assumer maintenant.Signaler Répondre
L'honneur est sauf : pour le festival lumière un pâté de maisons est "montrable" .Signaler Répondre
Spectacle lamentable de cette rue de Lyon si commerçante il y a encore 3 ans !Signaler Répondre
Depuis les travaux faits n’importe comment sans sécurité pour les piétons qui ne savent pas où passer !
Deux personnes proches sont tombées. Du jamais vu tout est commencé rien de fini !
Les commerces sont vides et certains ferment…Vous êtes ignobles il n’y en a que pour les vélos…et surtout rien pour les piétons, les personnes âgées, les commerçants…
Dégagée vite !
Rien de surprenant pour des khmers verts que de ne pas se concerter.Signaler Répondre
Les écologistes confondent "présentation" des projets et orientations qu'ils veulent imposer avec "concertations", cette confusion est peut-être liée à leur vision rigide et leur sectarisme ainsi aussi au mépris pour les autres avis.Signaler Répondre
Des travaux commandés par la Mairie et sans aucune concertation ?Signaler Répondre
Des commandes passées a des boites de TP en leur laissant toute latitude pour faire comme elles veulent dans le délai qu'elles dicteront ?
Et vous le découvrez aujourd 'hui ?
