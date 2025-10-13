Politique

Travaux sur l’avenue des Frères Lumière à Lyon : Christophe Geourjon (UDI) dénonce une “méthode sans concertation”

Lors de la commission permanente de la Métropole de Lyon, ce lundi, l’élu UDI Christophe Geourjon a vivement critiqué la gestion du chantier d’aménagement de l’avenue des Frères Lumière.

Il dénonce “l’illustration de votre méthode : pas de concertation, pas d’étude d’impact global, un chantier mal géré qui s’étale sur des années”.

Selon l’élu du groupe Inventer la Métropole de demain, les conséquences économiques et sociales seraient déjà lourdes pour le quartier du 8e arrondissement de Lyon. “Là où régnait autrefois une animation commerçante, on ne voit aujourd’hui plus que des barrières, de la poussière, du bruit et du découragement”, a-t-il regretté, évoquant la fermeture de plusieurs commerces, dont la librairie Mise en Page et la pâtisserie Chrystelle en cuisine. Une “vingtaine de procédures de fermetures” seraient en cours, selon lui.

Christophe Geourjon s’en prend aussi au nouveau plan de circulation, “sorti du chapeau, sans concertation”, qui aurait “provoqué un report massif du flux automobile vers les rues adjacentes”, entraînant “pollution accrue, nuisances sonores continues et dangerosité pour les piétons”. Il fustige la “théorie du mal nécessaire pour un bien futur”, estimant que “le bien futur est hypothétique, et le mal présent bien réel”.

Enfin, l’élu centriste déplore “une fracture entre les institutions et les habitants”, affirmant que “quand on détruit la confiance, on ne la reconstruit pas seulement avec du mobilier urbain neuf”.

Son groupe a voté contre la délibération prévoyant de nouveaux crédits pour le chantier, dénonçant une “dérive financière” et une “souffrance prolongée d’un quartier asphyxié”.

avenue des frères Lumière

christophe geourjon

Injonctions idéologiques le 13/10/2025 à 14:42
Incroyable a écrit le 13/10/2025 à 14h14

Tu poses vraiment la question ? Je te propose de te poser 1 heure et de lire et tu reviens nous en parler

Tu poses vraiment la question en posant ta question ou c'est une forme de mépris comme celui qui caractérise les écolos et leurs adeptes.

avatar
a lenvers le 13/10/2025 à 14:30

Les commerces se sont installés dans cette rue car elle était un axe majeur et passant. On peut faire croire ce que l’on flux, mais sans le flux originel les commerces fermeront ou se transformeront en tacos kebabs et autres pacotilles.

avatar
eh eh eh le 13/10/2025 à 14:28
Mais comment cela ? a écrit le 13/10/2025 à 10h29

Des travaux commandés par la Mairie et sans aucune concertation ?
Des commandes passées a des boites de TP en leur laissant toute latitude pour faire comme elles veulent dans le délai qu'elles dicteront ?
Et vous le découvrez aujourd 'hui ?
Bonne blague .

J’ajoute le cabinet conseil venu de Grenoble ; des copains

avatar
faux faux le 13/10/2025 à 14:27
Pour info a écrit le 13/10/2025 à 13h20

Pour information https://jeparticipe.grandlyon.com/project/lyon-8e-av-des-freres-lumiere-et-rue-du-premier-film/presentation/restitution-synthese-et-bilan

J’ai participé aux 3 , du bla bla et les avis majoritaires des habitants du quartier n’ont pas été pris en compte.

avatar
Incroyable le 13/10/2025 à 14:14
Injonctions idéologiques a écrit le 13/10/2025 à 13h49

Pour info cela à servi à quoi ? Qu'en ont retenus les militants écolos et qu'elles évolutions par rapport à ce qu'ils voulaient imposer au départ ?

Tu poses vraiment la question ? Je te propose de te poser 1 heure et de lire et tu reviens nous en parler

avatar
Injonctions idéologiques le 13/10/2025 à 13:49
Pour info a écrit le 13/10/2025 à 13h20

Pour information https://jeparticipe.grandlyon.com/project/lyon-8e-av-des-freres-lumiere-et-rue-du-premier-film/presentation/restitution-synthese-et-bilan

Pour info cela à servi à quoi ? Qu'en ont retenus les militants écolos et qu'elles évolutions par rapport à ce qu'ils voulaient imposer au départ ?

avatar
Accidentogène le 13/10/2025 à 13:37

Sans parler de la suppression des feux ! Mais c'est vrai que les vélos les grillent alors à quoi bon en mettre. Il y aura des morts, c'est certain.

Et depuis le rideau de fer, il s'agit maintenant de deux avenues bien distinctes, il faudrait deux noms différents.

avatar
CSC le 13/10/2025 à 13:35
Chris696969 a écrit le 13/10/2025 à 11h21

Rien de surprenant pour des khmers verts que de ne pas se concerter.

rien d'étonnant pour un RN de répandre de fausses informations.

https://jeparticipe.grandlyon.com/project/lyon-8e-av-des-freres-lumiere-et-rue-du-premier-film/presentation/restitution-synthese-et-bilan

avatar
Ex Précisions le 13/10/2025 à 13:27
tu fumes quoi ? a écrit le 13/10/2025 à 11h30

quel rapport entre Bayrou et l'avenue des Frères Lumière ?

Oui quel rapport entre l'UDI et l'avenue des Frères Lumière ?

avatar
Ecolo le 13/10/2025 à 13:10

Comme le disent les écolos, ils n'ont aucune obligation de faire des concertations. Cela n'était pas prévu sur le programme. Le peuple a voté EELV donc il faut assumer maintenant.

avatar
Gloubi le 13/10/2025 à 13:03

L'honneur est sauf : pour le festival lumière un pâté de maisons est "montrable" .

avatar
1957 le 13/10/2025 à 12:30

Spectacle lamentable de cette rue de Lyon si commerçante il y a encore 3 ans !
Depuis les travaux faits n’importe comment sans sécurité pour les piétons qui ne savent pas où passer !
Deux personnes proches sont tombées. Du jamais vu tout est commencé rien de fini !
Les commerces sont vides et certains ferment…Vous êtes ignobles il n’y en a que pour les vélos…et surtout rien pour les piétons, les personnes âgées, les commerçants…
Dégagée vite !

avatar
Andréa Leon le 13/10/2025 à 12:27

Vos confrères du Progrès ont trouvé des commerçants qui trouvent les aménagements positifs. Eux.
Mais on comprend aisément qu'il vius soit plus simple d'attendre des déclarations que vous n'avez qu'à eecipier mot pour mot.

avatar
Moi de Lyon le 13/10/2025 à 12:14

Ils vont à marche forcée faire le programme des Khmers verts, gauchistes et macronistes. Jusqu'à la prochaine élection à Lyon, mais plus aucune majorité ne pourra rien changer, même aulas. Et Aulas nous parlera des caméras et du mot magique : insécurité.

avatar
Jeff de Lyon le 13/10/2025 à 11:48
Ex Précisions a écrit le 13/10/2025 à 11h12

Il faut qu'il se plaigne à son gourou bayrou ;-)

Ce sont les gourous de la secte écolo qui sévissent à Lyon.....

avatar
En petit comité…. le 13/10/2025 à 11:42

Si, si ils se concertent. Bagon à vu Doucet qui lui même a vu Bernard…qui lui a vu Bagon !!!! Ça s’appelle le cercle vertueux des biens pensants….

avatar
Juste une question... le 13/10/2025 à 11:31
johnny a écrit le 13/10/2025 à 11h08

Lui ceux reveille c'est pour tout comme ça qui font pour les travaux et parfois dise concertation et commence les travaux pendant la pseudo concertation
Y ont bien foutu vers chez moi des arceaux a vélo ( personne utilise y attache tous sur la barrière devant l'école et leurs fenêtres) alors qui en as 2 mètres plus loin tous vide

où toi y en as appris causer la France ?

avatar
tu fumes quoi ? le 13/10/2025 à 11:30
Ex Précisions a écrit le 13/10/2025 à 11h12

Il faut qu'il se plaigne à son gourou bayrou ;-)

quel rapport entre Bayrou et l'avenue des Frères Lumière ?

avatar
Chris696969 le 13/10/2025 à 11:21

Rien de surprenant pour des khmers verts que de ne pas se concerter.

avatar
Ex Précisions le 13/10/2025 à 11:12

Il faut qu'il se plaigne à son gourou bayrou ;-)

avatar
johnny le 13/10/2025 à 11:08

Lui ceux reveille c'est pour tout comme ça qui font pour les travaux et parfois dise concertation et commence les travaux pendant la pseudo concertation
Y ont bien foutu vers chez moi des arceaux a vélo ( personne utilise y attache tous sur la barrière devant l'école et leurs fenêtres) alors qui en as 2 mètres plus loin tous vide

avatar
Aveuglement militant le 13/10/2025 à 10:42

Les écologistes confondent "présentation" des projets et orientations qu'ils veulent imposer avec "concertations", cette confusion est peut-être liée à leur vision rigide et leur sectarisme ainsi aussi au mépris pour les autres avis.

avatar
Mais comment cela ? le 13/10/2025 à 10:29

Des travaux commandés par la Mairie et sans aucune concertation ?
Des commandes passées a des boites de TP en leur laissant toute latitude pour faire comme elles veulent dans le délai qu'elles dicteront ?
Et vous le découvrez aujourd 'hui ?
Bonne blague .

