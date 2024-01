Opération escargot des taxis ce lundi à Lyon contre la sécurité sociale

Tous les taxis de France se réuniront ce lundi 29 janvier, Lyon y compris. Deux rassemblements sont prévus à 8h : un à Dardilly et un à Gerland.

Les deux convois se rejoindront à la CPAM de Villeurbanne après avoir emprunté le périphérique. Ce sont entre 400 et 500 véhicules venu de Lyon et ses alentours qui sont attendu lors de cette opération escargot.

Pour les taxis, c’est l’hécatombe. Alors que les transports médicaux sont payés par la Caisse primaire d’assurance maladie, la nouvelle convention de la CNAM est passée et semble aller à l’opposé même de ce principe.

Cette nouvelle convention présente plusieurs changements pour la vie des taxis et des patients.

Désormais chaque patient ne bénéficiera pas de son taxi personnel, ni du choix de son transporteur. Les malades seront ainsi placés dans une salle d’attente pour réaliser des transports partagés. Ce qui signifie, qu’un patient peut attendre plusieurs heures en espérant que quelqu’un qui se dirige dans la même direction que lui arrive.

Pascal Wilder, porte-parole du FTI69, affirme que "pour quelqu’un qui sort de chimiothérapie ou de dialyse c’est inconcevable […] Ils ne prennent pas en compte la santé des patients".

"La CPAM ne veut pas en entendre parler de ce tarif"

Si Pascal Wilder souligne que cette manifestation est « pour les patients », la convention atteint aussi beaucoup les taxis.

Tous les trajets se dérouleront désormais à travers une plateforme classique de VTC, mais qui sera elle-même rémunérée par les taxis.

En effet, le taux de remise va être modifié. Alors qu’aujourd’hui elle est plafonnée à 15% elle passera à plus de 16,5%. Le tarif CPAM s’écarte de plus en plus du tarif préfectoral qui est aujourd’hui de 1.96€. Le porte-parole affirme que "la CPAM ne veut pas en entendre parler de ce tarif", puisqu’elle prend en compte que 1.43€.