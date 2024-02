Loi immigration : une nouvelle manifestation ce samedi à Lyon

Combien seront-ils ce samedi pour affirmer de nouveau leur opposition à la loi immigration ? Promulgué le 26 janvier après la censure de 35 articles par le Conseil constitutionnel, le texte porté par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin fait de nouveau l’objet d’une manifestation à Lyon.

Le rendez-vous est donné ce samedi dès 14h30 sur la place Bellecour à l’appel du collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon69 qui continue de dénoncer une loi "raciste et xénophobe" facilitant selon lui "les expulsions et rendra plus difficiles les conditions de vie de centaines de milliers de personnes d’origine étrangère sur le sol français".

La dernière manifestation contre la loi immigration à Lyon remonte au dimanche 21 janvier où près de 3500 personnes avaient affiché leur opposition.