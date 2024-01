Des routiers veulent installer un barrage filtrant sur un péage près de Lyon

Ce lundi matin, des chauffeurs routiers ont décidé de se mobiliser sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Réunis sous la bannière du « Groupement de routiers français », ils veulent dénoncer ce qu’ils présentent comme "la concurrence déloyale" des chauffeurs étrangers.

Dans un communiqué, les professionnels de la route expliquent avoir décidé de mettre en place « quatre points d'action : Lyon, Senlis, Toulouse et Lançon-de-Provence ». Si la capitale des Gaules ne devrait pas être investie de dizaines de poids-lourds, un convoi est parti ce lundi matin de Pont-de-Chéruy pour se rendre à Saint-Quentin-Fallavier. "L'objectif de l'opération escargot est de tenter de gêner l'activité des camions étrangers, et cet après-midi de négocier avec la préfecture et le commandant de gendarmerie pour accéder à la barrière de péage de Saint-Quentin, sur l'A43, afin d'y filtrer les étrangers et laisser passer les Français", expliquent les organisateurs de cette manifestation.



Parmi les revendications, on retrouve aussi "une augmentation des contrôles pour faire respecter les limites du cabotage, la construction de nouveaux parkings gratuits pour éviter les drames sur les Bau et un prix plancher des tarifs de transports. Mais aussi des mesures d'urgence pour sauver les PME au bord du gouffre, l'augmentation du taux horaire et plus de contrôles par l'inspection du travail et des sanitaires et douches sur les plateformes logistiques".