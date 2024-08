Trois rassemblements prévus au mois d’août pour les anti-Lyon-Turin

C’est un gros agenda qui attend les opposants au projet de ligne ferroviaire mi-fret mi-commerciale entre Lyon et Turin, occasionnant d’importants travaux en Savoie, à la frontière franco-italienne. Ces militants, qui convergent autour d’autres luttes parallèles, comptent d’abord se rassembler ce dimanche à Saint-Jean-de-Maurienne, contre un projet LGV "désuet et délétère au service de l’économie de la logistique et des profits privés", comme rapporté ce mercredi par le Dauphiné Libéré.

Mais la lutte ne s’arrêtera pas là pour les opposants du Lyon-Turin. Une autre action baptisée "Traintamare général", attribuée à la mouvance libertaire, serait prévue pour le 23 août prochain, toujours à Saint-Jean-de-Maurienne. Cette action est présentée comme pacifique, avec une "joyeuse déambulation chantée et déguisée", à l’initiative des collectifs contre le Lyon-Turin.

D’autres ralliements auront lieu début septembre, en compagnie des opposants aux "bassines" des Deux-Sèvres dans le cadre d’une "traversée des luttes" qui dépassera les frontières. Les militants devraient en effet se rendre jusqu’en Italie, en région de Vénétie, pour soutenir l’occupation d’un bois et d’un centre social menacés par la ligne Turin-Venise. Cette dernière fait partie du même corridor européen que le Lyon-Turin.

En apparence, ces trois rassemblements ne semblent pas de la même ampleur que ceux de juin 2023, où des affrontements avaient eu lieu entre les forces de l’ordres et les 4 000 manifestants.