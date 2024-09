Rhône : des conditions de rentrée inadmissibles, un appel à la manifestation ce samedi à Lyon

Ce lundi, les élèves ont retrouvé leurs camardes et leurs professeurs pour une rentrée mouvementée selon le FNEC FP-FO. En effet, la rentrée scolaire est marquée par la fermeture de 276 classes dans le Rhône, des enseignants remplaçants affectés dès le début d’années ce qui annonce une pénurie de remplaçant pour l’année à venir, ainsi qu’un nombre d’élèves trop important par classe et une quantité d’heure de cours insuffisante.

C’est également une "réalité inacceptable faite aux élèves en situation de handicap avec de centaines d’heures manquantes et une attente de place dans un établissement spécialisé depuis plusieurs années ", mais c’est notamment "17 postes de RASED non pourvus pour aider les élèves en difficulté".

Un refus de reconnaître le résultat des élections législatives par Emmanuel Macron, et des conditions de rentrée jugées inadmissibles, les militants vont "réunir les personnels dans les écoles et les établissements pour lister les besoins et décider d’initiatives immédiates pour faire aboutir les revendications" d’après le syndicat.