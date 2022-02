Présidentielle 2022 : l'UDI Métropole de Lyon se range derrière Valérie Pécresse

A leur tour, les fédérations Métropole de Lyon et Nouveau Rhône du parti centriste annoncent se ranger derrière la candidate des Républicains pour l'élection présidentielle 2022.

"Pour parvenir à la victoire, la candidate doit désormais marcher sur ses deux jambes. L'UDI incarne la jambe modérée et nous devons aller chercher les électeurs centristes. Pendant cette campagne, et au sein de cette coalition, nos priorités seront données à l'urgence écologique, à la cohésion dans les territoires et la souveraineté", réagissent dans un communiqué Christophe Geourjon et Benoît Froment, les présidents des fédérations locales de l'UDI.

Le dernier sondage en date, dévoilé samedi par France Info et Ipsos - Sopra Steria, octroyait à Valérie Pécresse 16,5% d'intentions de vote au premier tour, derrière Emmanuel Macron (24%) et devant Marine Le Pen et Eric Zemmour, à égalité avec 14% des intentions de vote.