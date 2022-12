Christophe Geourjon : "Plus de 7 milliards d'euros à mettre sur la table pour le RER à Lyon"

Depuis des années, Christophe Geourjon milite activement pour qu'un RER à la lyonnaise soit lancé. Forcément, l'annonce dimanche d'Emmanuel Macron l'a ravi : "C'est une vraie avancée. Mais comme tout le monde, j'attends de voir la déclinaison opérationnelle. J'espère que l'Etat sera au rendez-vous".

Selon l'élu UDI, cela permettrait de "rapprocher les habitants des centres urbains", il évoque un "projet central si on veut avoir une politique cohérente sur l'aspect écologie, économie, mobilités, urbanisme et habitat".

Elu d'opposition à la Métropole et dans la majorité à la Région, Christophe Geourjon sait que les deux collectivités doivent collaborer : "Le RER n'est pas un sujet politique. Il concerne tout le monde".

Beaucoup d'élus restent circonspects quant à l'aboutissement de ces projets de RER en province, compte-tenu du coût global de l'opération. "Si on veut que le RER se fasse, il faut l'investissement de la Métropole de Lyon et que l'Etat assume ses responsabilités. (...) Si on a une vision à 15-20 ans, c'est plus de 7 milliards d'euros qu'il faut mettre sur la table", poursuit l'élu.

00:00 Annonce de 10 RER en France

01:12 Engagement de la Région

04:52 Investissements de l'Etat

07:24 Avec quel argent ?

08:51 Position de la Métropole de Lyon

10:50 Hausse du prix des TER