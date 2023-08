Retour de bactéries dans le lac des Sapins : la baignade interdite jusqu’à nouvel ordre

La mairie de Cublize, au nord-ouest de Lyon, a décidé d’interdire la baignade au lac des Sapins jusqu’à nouvel ordre. En cause, et à cause des fortes chaleurs enregistrées ces derniers jours, la présence de cyanobactéries dans l'eau. Une pollution détectée par l'Agence régionale de Santé grâce à des prélèvements. Les activités de paddle sont également suspendues. Les animaux ne doivent pas non plus boire l'eau en raison d’importants risques pour leur santé.

Des panneaux d’interdiction seront affichés sur l’ensemble du site précise l’arrêté signé par Olivier Maire, édile de la commune. L’été dernier, en 2022, une décision similaire avait été prise face à la présence de ces cyanobactéries dans le lac des Sapins.

La baignade biologique, avec une pataugeoire de 2500 m² et un grand bain de 5 500 m² reste toujours possible. Le ticket d’entrée est au prix de 5 euros pour un adulte. Jusqu’à 2500 baigneurs peuvent être accueillis par jour.