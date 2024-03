Avec son village de cabanes perchées, la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien se lance dans l’hébergement insolite

La Communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien a ouvert début mars un village de cabanes perchées. Ce sont en tout neuf cabanes installées entre 3,5 et 9 mètres de hauteur et une cabane accessible aux personnes à mobilité réduite qui sont désormais proposées à la réservation.

La COR a racheté ce village après le dépôt de bilan du prestataire privé il y a quelques années pour se lancer dans l’hébergement insolite : "Le village est entièrement géré par l’agglomération. On a une particularité, on est organisateur d’événements et on gère en direct l’hébergement. On a un gîte de 25 places, un grand gîte de 70 places, un point accueil jeune… Mais l’hébergement du particulier, c’est une première pour nous", explique Olivier Maire, vice-président de la COR en charge du tourisme.

Après une importante rénovation où tout a été refait à commencer par l’isolation des cabanes, le village est prêt à accueillir les Lyonnais, "qui ne sont qu’à une heure de route" : "Avant c’était très rustique. On a vraiment amélioré le confort, on a refait les accès aux cabanes avec des escaliers en bois. Il faut s’imaginer qu’avant, il fallait monter par une échelle en corde qui nécessitait d’être attaché à un harnais", se souvient l’élu.

Les demandes de réservations sont au rendez-vous et la communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien compte sur l’attractivité du lac des Sapins pour faire venir des touristes de toute la région voire du pays. "Le lac des Sapins est notre tête de gondole. On joue sur les sports de plein air, le trail, la course à pied, l’équitation, le vélo et sur différentes activités comme le paint ball, la tyrolienne, le pédalo, le paddle…", énumère Olivier Maire, assurant que plusieurs musées à proximité peuvent également être visités en cas de pluie.

"Les gens ont besoin de se ressourcer en pleine nature et c’est ce qu’on leur propose", résume pour finir le vice-président en charge du tourisme, qui se dit "satisfait" de l'engouement. Moins d’un mois après l’ouverture du village perché du lac des Sapins, "les nuitées sont déjà hyper demandées".