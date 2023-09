Virginie Carton (ONLY LYON) : "La destination Lyon a bien résisté cet été"

Emeutes au début de l'été, canicules à plusieurs reprises : la saison a été mouvementée à Lyon. Cela n'a pas terni outre-mesure le bilan touristique selon Virginie Carton. Pour la directrice générale d'ONLY LYON Tourisme et Congrès, "la destination Lyon a bien résisté cet été" avec un taux d'occupation des hôtels de juillet en recul de 2,5% et de 3,5% en août.

Elle y voit même "plutôt un bon été compte-tenu de tout ce qu'il s'est passé".

Et Virginie Carton se projette volontiers sur septembre avec la Coupe du Monde de Rugby et de nouveaux salons. "On attend 300 000 supporters mais on attend au total 600 000 personnes, ça sera une belle fête", promet-elle au sujet du mondial de rugby avec cinq rencontres programmées au Groupama Stadium de Décines-Charpieu.

On pouvait s'attendre à une véritable révolution avec l'arrivée des Verts, qui ne partagent pas vraiment la stratégie déployée ces dernières années par Gérard Collomb pour promouvoir Lyon à travers le globe. Mais Virginie Carton jure que les changements sont finalement minimes. ONLY LYON a tout simplement "renoncé au public japonais et chinois, on se concentre sur les Anglais et les Américains".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Bilan de l'été

01:18 Tourisme d'affaires

02:00 Septembre

02:47 Evolution de Lyon

03:55 Tourisme vert

06:50 Une patte écolo ?

08:07 Tourisme local

09:47 Gastronomie