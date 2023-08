Tourisme dans la région : un bilan contrasté, Lyon mise sur septembre et le Mondial de rugby

La haute saison touristique touchant à sa fin, l’heure est au bilan. Ce mercredi, le pôle tourisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentait son bilan touristique de l’été 2023, à partir d’une enquête réalisée auprès de 5400 professionnels du tourisme. Celle-ci révèle une augmentation de la fréquentation de 1,9% des nuitées sur la période juillet-août par rapport à la saison dernière. Des chiffres très vite contrastés par le ressenti des professionnels en question. A l’échelle de la région, 77% d’entre eux expliquent en réalité "une fréquentation stable voire en baisse", rapporte l’enquête.

L’inflation en est la principale cause. De ce fait les touristes changent leurs habitudes : départs plus hâtifs au mois de juin, hébergements entre particuliers (type AirBnb) plutôt que vers l’hôtellerie. Ces derniers ont néanmoins pu profiter d’un mois de juillet faste, où 10 étapes du Tour de France sont passées en long, en large et en travers du territoire. Des retombées économiques favorables aux 2/3 d’entre eux selon les chiffres de la Région.

Le tourisme auvergnat-rhônalpin présente aussi l’avantage d’avoir les habitants les plus fidèles à leur région : leur part parmi les visiteurs français atteint les 35%. Un chiffre en hausse de quatre points de pourcentage par rapport à l’année dernière. Mais l’affaire ne peut pas profiter à tout le monde et la hausse des prix contraint aussi les vacanciers à changer leurs habitudes, loin des villes…

Lyon, symbole d’un tourisme urbain en déclin

Lassés par les tarifs, la chaleur ou encore l’insécurité, les touristes ne cherchent plus la ville et privilégient les espaces ruraux ou la montagne. En zone urbaine, 26% des hôteliers et restaurateurs affirment avoir perdu de la clientèle cet été, tandis qu’en montagne 44% d’entre eux en ont gagné. L’exemple lyonnais illustre d’ailleurs parfaitement ce déclin du tourisme urbain.

Fabrice Pannekoucke, président de la Région au tourisme évoque "les températures estivales qui rendent difficile le milieu urbain, et les émeutes du début d’été qui ont pu avoir une incidence sur la clientèle internationale notamment", comme principales raisons de ce déclin. A cette liste s’ajoute la désertion des saisonniers, notamment à l’échelle de la métropole de Lyon, où 65% des professionnels ont rencontré des difficultés pour embaucher.

L’espoir du mois de septembre

Lyon attire moins, mais peut compter sur un mois de septembre prometteur pour compenser un été peu touristique. La reprise du tourisme culturel et la Coupe du Monde de Rugby, dont Lyon accueillera cinq rencontres dont une du XV de France, sont les deux facteurs espérés par les professionnels du tourisme pour maintenir une cadence quasi-estivale. A l’approche du grand évènement sportif, 72% d’entre eux anticipent une fréquentation stable voire en hausse.

La région Auvergne-Rhône-Alpes voit son tourisme grimper, mais évoluer dans ses pratiques notamment en période d’inflation. Un phénomène peu favorable au tourisme lyonnais, qui peut néanmoins se satisfaire d’être attractif sur les aspects sportifs et culturels pour redonner un coup de boost à sa fréquentation touristique.

