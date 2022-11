Les stations du pays du Mont-Blanc veulent séduire encore plus la clientèle lyonnaise

Une conférence de presse était organisée ce jeudi à Lyon pour présenter le site internet www.escapadesmontblanc.com qui regroupe tous les évènements proposés dans les 14 communes, dont 12 touristiques, situées au pied du Mont-Blanc.

Cette année, 300 animations seront proposées au fil des saisons. Car le tourisme de montagne ne rime plus simplement avec saison hivernale. Même si la neige est désormais attendue avec impatience "pour faire rayonner ce territoire", selon la maire de Megève, Catherine Jullien-Breches.

Selon la 1e vice-présidente de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, l'objectif est de développer encore plus les différents types de tourisme, que ce soit le tourisme sportif ou de bien-être, le tourisme d'affaire ou encore le tourisme culturel. Avec une priorité : le tourisme de proximité. Car ces stations ont un atout de taille, leur accessibilité depuis Lyon. "La clientèle suisse et italienne est également visée car les frontières sont proches. Et plus largement la clientèle française et belge", précise enfin Catherine Jullien-Breches.