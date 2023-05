Evénement : Le 7ème Régiment du Matériel organise des portes ouvertes ludiques ce week-end

L’occasion parfaite pour les curieux et les enthousiastes d’en apprendre plus sur le monde militaire et l’histoire de ce régiment lyonnais, qui a pour spécificité d’appartenir aux troupes de montagne. Le rendez-vous est donné à tous au 7 boulevard de l’Artillerie (7ème arr.) dans le quartier Général Sabatier les 13 et 14 mai de 9h à 19h.

Au programme, du tir air-soft et à la carabine à plomb, un parcours d’obstacles gonflable, une démonstration de self-défense, un baptême en véhicule de l’avant-blindé, ou encore le "parcours montagne" avec une tyrolienne … Les aficionados apprécieront également la mise en oeuvre des appareils de transmission radio et la présentation des matériels du régiment. Les plus petits ne seront pas en reste car des jeux leur seront proposés.