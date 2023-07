Emeutes à Lyon : des pertes et des annulations "minimes" pour le tourisme

Avec près de 60 arrestations au compteur et d’innombrables dégâts, la ville de Lyon a subi ce week-end. Passé 20h, il n’était plus possible de circuler en sécurité dans la ville et ses alentours.

Mais en cette pleine période estivale, comment ont fait les touristes ? Le secteur déjà bien touché par le Covid a-t-il souffert des émeutes ?

Robert Revat, le président de l’office du tourisme de Lyon a répondu ce mardi matin lors du lancement de la novelle exposition au musée du cinéma et de la miniature de Lyon.

Après s’être fait saccager les vitrines trois fois, l’Office du tourisme n’a pas non plus apprécié son week-end ensoleillé.

Même si ce dernier ne peut pas affirmer de perte ou de chiffres à l’échelle locale après seulement 48h, les résultats nationaux sont tombés : "Je sais qu’au niveau national il y a eu des annulations", affirme-t-il.

Concernant la capitale des Gaules, Robert Revat précise que "80% des touristes de loisirs sont français à Lyon, et les français sont malheureusement habitués à ce genre de situation".

Le président de l’Office du tourisme continue en expliquant que "ceux qui annulent sont ceux qui viennent de très loin et qui ne font pas la différence entre émeute et guerre civile".

Dans tous les cas, si jamais il y a des pertes ou des annulations, elles seront "minimes".

Dans une optique optimiste, Robert Revat compare les évènements de ce week-end, au Covid et aux dernières manifestations : "Quand vous regardez ce matin dans le Vieux-Lyon, la fréquentation reprend, les touristes reviennent. Ils sont revenus après le covid, ils sont revenus après les manifestations des retraites, ils reviennent après les émeutes".

Les données précises n’étant pas encore transmises, le représentant semble confiant. Les émeutes n’auront finalement pas tout sabotées…

L.B.