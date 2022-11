Hélène Dromain : "Les hôtels et restaurants ont intérêt à promouvoir une ville apaisée à Lyon"

Deux ans après la crise du Covid-19, Lyon refait le plein. Hélène Dromain a "vraiment l'impression d'une reprise durable. Les gens apprécient revenir à Lyon".

Pour la vice-présidente de la Métropole chargée du tourisme, "cet été était comparable à celui de 2019".

Les écologistes avaient promis de mettre fin à la philosophie impulsée par Gérard Collomb : "Un city break venant de Barcelone en train, ça ne nous dérange pas. Les Etats-Unis, c'est à part, ils ne viennent pas pour un week-end. C'est pour cela qu'on a maintenu les actions de communication aux Etats-Unis. (...) L'impact carbone est lissée par la durée du séjour. (...) Ce qui a changé, c'est que l'on ne va pas vendre Lyon tout autour du monde pour promouvoir du city break de deux jours après cinq heures d'avion".

"On n'a pas vu revenir les asiatiques cet été. Et on ne va pas spécialement les chercher. On a beaucoup de Suisses, Belges, Italiens, Allemands...", poursuit-elle.

Avec les professionnels du secteur, le courant n'est pas toujours bien passé. Alors qu'une conférence de presse est prévue ce vendredi avec les Toques Blanches, l'UMIH et les Républicains sur la suppression de places de stationnement, Hélène Dromain prévient : "Les hôtels et restaurants ont intérêt à promouvoir une ville apaisée plutôt qu'un modèle tout-voitures totalement dépassé et hors-sujet".

00:00 Retour du tourisme

00:59 Tarifs de l'hôtellerie

01:54 City break

04:01 Tourisme vu par les écologistes

04:21 Tourisme durable

06:34 Suppression de places de stationnement

08:10 Foie gras

09:04 Crise du personnel

10:48 Tourisme de fin d'année

12:14 Opposition à Francheville

13:19 Actions des militants écologistes