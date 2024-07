Lyon : les jeunes, principales victimes des baignades sauvages

Alors que les températures estivales incitent les Lyonnais à chercher des points de fraîcheur, Voies Navigables de France (VNF), en collaboration avec les forces de l'ordre et les pompiers, lançaient ce mardi 9 juillet leur campagne annuelle de sensibilisation sur les dangers de la baignade sauvage dans le Rhône et la Saône.

Si la ville de Lyon souhaitait réaliser une expérimentation de la baignade dans le fleuve Lyonnais lors du Festival entre Rhône et Saône, celle-ci avait été annulée en raison du mauvais temps. Ainsi, il est pour l’heure toujours totalement interdit de se baigner dans les deux cours d’eau lyonnais.

"Les courants peuvent être extrêmement violents, et les variations de profondeur dues au potentiel obstacle comme des blocs de béton ou des pierres rendent ces zones très dangereuses", explique le lieutenant François. Ces conditions rendent les sauts depuis les ponts particulièrement dangereux, une activité malheureusement prisée par certains jeunes Lyonnais.

Le Pont Lafayette est l'un des endroits les plus dangereux pour les baigneurs à Lyon. Sous ses arches, le courant est inversé, créant des zones de cisaillement capables de former des tourbillons. Les piles du pont abritent également souvent des embâcles tels que des troncs d'arbres. Avec une visibilité dans l'eau quasi nulle cela augmente considérablement les risques pour les imprudents.

Le Pont de la Guillotière, quant à lui, est aussi connu pour les nombreuses tentatives de saut. La facilité d'accès à l'eau en fait un lieu prisé, certains recevant même des applaudissements depuis les gradins avant de plonger. La passerelle de la Paix présente également de gros dangers, souvent fréquentée par des enfants tentant des sauts périlleux.

En 2023, le SDMIS a dénombré 62 interventions liées à des débuts de noyade dans le Rhône et la Saône. "Nous constatons de plus en plus d'accidents de noyade par défi", souligne le lieutenant. Les jeunes, généralement des hommes de 15 à 29 ans, sautent des ponts pour se baigner ou même pour atterrir sur des bateaux de croisière en marche, ignorant totalement les risques.

Les pompiers de Lyon confient que même pour eux, intervenir sans matériel spécialisé dans certaines zones serait très difficile. Les jeunes qui sont la tranche d’âge la plus touchée par ces accidents, ne semblent pas toujours conscients des risques encourus. En effet, 36 % des victimes de noyade ont entre 15 et 29 ans.

Or ces derniers ne paraissent pas se rendre compte des risques. Lorsque la brigade nautique de Lyon a tenté de sensibiliser un groupe de jeunes sur une "plage" de la promenade du bas Rhône au niveau du parc de la tête d’or. Le message a été mal reçu par les jeunes, torse nu et en short, ne prenant pas la menace au sérieux. Un peu plus loin, deux hommes utilisant des engins de plage ont aussi dû être rappelés à l'ordre, leurs bouées pneumatiques les exposant dangereusement aux courants.

Les autorités insistent sur l'importance de respecter les consignes de sécurité et de choisir des zones de baignade autorisées pour éviter des tragédies évitables.