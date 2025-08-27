Près de Lyon : la baignade suspendue temporairement au Lac des Sapins après des analyses

Mauvaise nouvelle en cette dernière semaine des vacances d’été. La baignade au Lac des Sapins à Cublize est à nouveau temporairement suspendue "suite à un retour d’analyses de l’Agence régionale de santé (ARS)". La mesure prend effet à partir de ce mercredi 27 août. 25

Face à cette interdiction temporaire, les tarifs du parking du Lac des Sapins ont été aménagés. Ce sont ceux de la basse saison qui sont appliqués, à savoir 5 euros à partir de 10h, 3 euros dès 13h et 2 euros à partir de 15h.

A noter que la baignade biologique sur le site reste accessible aux visiteurs jusqu’à dimanche, date de la fin de la saison. "Son eau, contrôlée tout aussi régulièrement par l’ARS, est purifiée naturellement grâce à des plantes filtrantes", est-il précisé.