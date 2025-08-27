Environnement

Près de Lyon : la baignade suspendue temporairement au Lac des Sapins après des analyses

Près de Lyon : la baignade suspendue temporairement au Lac des Sapins après des analyses
La baignade suspendue temporairement au Lac des Sapins après des analyses - DR/Lac des Sapins

Ce n’est pas la première fois…

Mauvaise nouvelle en cette dernière semaine des vacances d’été. La baignade au Lac des Sapins à Cublize est à nouveau temporairement suspendue "suite à un retour d’analyses de l’Agence régionale de santé (ARS)". La mesure prend effet à partir de ce mercredi 27 août. 25

Face à cette interdiction temporaire, les tarifs du parking du Lac des Sapins ont été aménagés. Ce sont ceux de la basse saison qui sont appliqués, à savoir 5 euros à partir de 10h, 3 euros dès 13h et 2 euros à partir de 15h.

A noter que la baignade biologique sur le site reste accessible aux visiteurs jusqu’à dimanche, date de la fin de la saison. "Son eau, contrôlée tout aussi régulièrement par l’ARS, est purifiée naturellement grâce à des plantes filtrantes", est-il précisé.

Tags :

lac des sapins

baignade

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
allezduvent le 27/08/2025 à 13:02
Ex Précisions a écrit le 27/08/2025 à 12h42

Souvent interdit ce lac, ça sent le sapin pour la baignade ;-)

Reste ou tu habites, et viens pas nous faire chier!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 27/08/2025 à 12:42

Souvent interdit ce lac, ça sent le sapin pour la baignade ;-)

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 27/08/2025 à 11:34

Mais quelle idée d'aller se baigner dans ce bouillon qu'est le lac des sapins ? Ou Miribel, c'est pareil

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.