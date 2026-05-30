Près de Lyon : un homme mortellement percuté par une voiture qui venait de griller un feu rouge, le chauffard interpellé

Mise à jour le 30 mai à 11h30 : Selon nos informations, le chauffard a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agit d'un ressortissant roumain.
Article initial : Un homme de 30 ans est décédé ce vendredi matin à Villeurbanne. La victime, qui circulait à trottinette, a été percutée aux alentours de 8h30 par une voiture route de Genas. Selon les premiers éléments, le véhicule venait de griller un feu rouge. Son conducteur a pris la fuite après les faits et est activement recherché.
Le décès du trentenaire a été constaté sur place. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.
J’aime trop les mises à jours ! C’est un cousin à toi le chauffardSignaler Répondre
C’est la nouvelle France, bientôt les chauffards sans permis qui ne respectent rien n’auront même plus à prendre la fuite puisque ce sera la loi du plus fort...Signaler Répondre
Sauf quand une trotinette se prend un tram de pleine face ....Signaler Répondre
On les connaît ces "hommes", courageux en bande ou face à une femme. Ce sont des petites raclures de chiotes.Signaler Répondre
retrouvé..de l usage pertinent des cameras..Signaler Répondre
Plus personne respecte le code de la route par ignorance parfois,par provocation aussi,et surtout parce que il n'y a plus de policiers sur la voie publique et des gens en meurentSignaler Répondre
« Encore un courageux… ou plutôt un vrai mouillé, qui percute quelqu’un puis prend la fuite. Je n’aurais pas aimé me retrouver avec lui dans une tranchée ou dans une quelconque guerre. Le courage, c’est d’assumer ses actes, pas de disparaître quand les choses tournent mal. »Signaler Répondre
Étonnement quand un cycliste ou une trottinette grille un feu rouge, les impacts sont beaucoup moins importants... Peut-être que les pros tout voiture, comprendront que les lois de la physique sont claires, la force d'un choc est proportionnel à la masse du véhicule mais exponentiel à sa vitesse.Signaler Répondre
C'est la loi de l'énergie cinétique : Ec=1/2m×v2
"des individus qui ignore le code”...Signaler Répondre
En tout cas, vous vous avez une vision trés personnelle du respect des codes ou régles de grammaire.
Vous y étiez ?Signaler Répondre
Et du reste peu importe vos propos sont indécents.
Toujours pas le courage de commenter sous ton propre pseudo. ?.l'invective sans face et sans identité d'ailleurs...un sous citoyen en sommeSignaler Répondre
Tu utilises des termes comme "bagnolard droitardé montre tout de suite que tu n'es pas là pour débattre, mais pour évacuer de la haine et coller des étiquettes. Pour toi, le monde est divisé en deux : les bons (les usagers des mobilités douces, forcément de gauche selon ta logique) et les méchants (les automobilistes, forcément "droitardés").Signaler Répondre
C'est d'un simplisme affligeant. Un drame de la route n'a pas de couleur politique ; un chauffard criminel reste un chauffard, peu importent ses idées.
Tu te sers d'un comportement criminel (un conducteur qui grille un feu et s'enfuit) pour condamner l'ensemble des automobilistes (les "bagnolards").
C'est comme si on disait que parce qu'une trottinette renverse un piéton sur un trottoir, il faut interdire toutes les trottinettes et insulter tous leurs utilisateurs.
Toi, y'en a comprendre.
Ben si, à 16h28Signaler Répondre
les responsables ceux qui ne respecte rien pas d’excuses c’est facile de dire après je ne voulais pas tuer mais foncer avec une voiture si tu as un cerveau tu sais que tu vas tuerSignaler Répondre
Bien résumé et bien répondu...d'ailleurs aucune réponse de sa partSignaler Répondre
Blanche la Clio, et la boucle est bouclée.Signaler Répondre
dans ce cas c'est la carrosserie qui gagne .Signaler Répondre
Comme le sous-équipement en matière de neurones est patent chez certains, je suis donc dans l'obligation de défoncer une porte ouverte, puisqu'ils n’arrivent pas à la pousser.Signaler Répondre
Le terme "bagnolard-droitardé" concerne les bourricots qui mettent en cause le mort, en trotte ou vélo, qui s'est fait tuer par un abruti qui a grillé un feu rouge ou un stop. Ou ceux qui parlent des trottes en libre-service comme si cela pouvait avoir une quelconque influence sur les bagnolards qui grillent les feux. Attention pour les 2-neruones, j'ai bien écrit "bagnolard" qui grille le feu, pas "bagnolard-droitardé" (celui-là bave sur LM).
Vous comprendre ou encore pas ?
Voiture contre trotinette, quand ont a affaire, a des deux côtés a des individus qui ignore le code de la route, voilà le résultat, pitoyable.Signaler Répondre
Vous parlez des neurones !!! Alors utilisez les vôtres, plutôt.Signaler Répondre
Vous dites que les modes dits "doux" sont plus à la merci des autres : c'est un fait mais ça ne veut pas dire que ce sont toujours les automobilistes la cause de la mort.
Ici, ça l'est d'après l'article mais souvent ces modes doux font n'importe quoi car ils ne sentent pas concernés par le code de la route. Alors le problème n'est pas de savoir qui cause le plus de morts mais plutôt à qui est due la cause de la mort, celui qui a commis l'infraction.
Quelle horreur !Signaler Répondre
Encore un mort à cause d’une bagnole
Il y en a marre
Taisez vous donc avec vos théories.
Les faits sont là.
C’est un drame !
Il y a une mode en ce moment où les protoxydés traversent les rond-points tout droit en se filmant, donc...Signaler Répondre
Et en quoi l interdiction des trotinette empêche les voitures de griller les feux rouge ? On se croirait aux usa. Un mec vient avec un flingue dans une école et des gens se demande pk les gentils n en avaient pas. Je n étais pas decliniste mais force est de constater que certains touchent le fondSignaler Répondre
Il n'y a qu'à créer un rond point à la place du feu tricolore...je serais très curieux de connaître le comportement des trottinettes dans les carrefours giratoires notamment en matière de signalisation de direction et de clignotants ??Signaler Répondre
L'accident a eu lieu en bas de chez moi, j'habite là depuis bien avant les travaux, le feux grillé était déjà présent avant. Il y a déjà eu au moins un accident avec les mêmes raisons (chauffard) mais pas avec les mêmes conséquences (1 blessé) avant ces fameux travaux. Le drame de ce matin n'est donc pas lié au nouveau carrefour.Signaler Répondre
Hélas, il n'y a pas que les trottinettes en libre service. Il y'a aussi toutes celles appartenant à des particuliers. C'est la trottinette électrique en globalité qu'il faudrait interdire. Mais ça...Signaler Répondre
Et en plus si c'est une clio, l'enquête sociologique est bouclée.Signaler Répondre
A moins que ce ne soit un de ces véhicules loué immatriculé dans les pays de l'est.
Si vous voulez comparer les choses, prenez toutes les informations:Signaler Répondre
Combien de voitures?
Combien de kilomètres parcourus en voiture?
Combien de vélos?
Combien de kilomètres parcourus en vélos?
Villeurbanne et delit de fuite ca sent le conducteur qui s'appelle "nahel le petit ange "cette histoire.....Signaler Répondre
Route de Genas, délit de fuite... hum hum...Signaler Répondre
Cours Émile Zola je n’ai jamais vu une trotinette ou un vélo respecter les feux rouge et j’emprunté tous les jours ce cours. Ça devient dangereux pour tous, personnes âgées à pied. Que faire ?Signaler Répondre
Alors vu le prix d une voiture par an je ne sais pas si on peut parler de gens modestes... et alors il faut expliquer le lien avec le non respect du code de la route. Pourquoi est il si difficile de reconnaître l erreur un mec en voiture ? Mes condoléances à la familleSignaler Répondre
Comment tu sais que le conducteur était de droite? C'est quoi le rapport avec la droite?Signaler Répondre
Et vu les circonstances du drame, on a plutôt le sentiment que c'était un des protégés de LFI
Complètement d'accord avec vous, le nombre de trolls ici est hallucinant.Signaler Répondre
Le chauffard a courageusement pris la fuite... comme d'hab....
Le votre n'a pas l'air totalement ok non plus. Parce que faire l'association bagnole = droitard comme vous dites, cela montre la stupidité de cette pseudo logique...Signaler Répondre
Déjà que vient foutre la politique là dedans ? Aucun rapport.
Ou alors il faut aller au bout de cette fausse logique. Il y a aussi des tas de gens de gauche qui conduisent comme des tarés et qui sont accros à leurs bagnole. Par exemple il y en a même qui se disent écolo avec leurs faux dieux vélos, de gauche mais qui bizarrement prennent leur voiture pour aller à des endroits où ils y seraient en 10-15 min en marchant (oups).
Ensuite oui c'est un fait avéré, que cela vous plaise ou non il y a énormément de gens en trottinette qui conduisent n'importe comment. Donc bah ouais, a force les gens deviennent, a tord ici, suspicieux dès qu'un accident implique une trottinette. Ces gens là sont tout autant des chauffard que ceux en voiture.
Dans le fond vous avez raison, le chauffard ici est bien côté bagnole et il y en a plein qui sont des dangers sur la route n'ayant rien a faire dans une voiture.
La trotinette est elle le problème en soi ? Non . La voiture est elle le soucis ? Non plus.
C'est le chauffard qui manipule le moyen de transport.
Mais au final vous faites comme les autres : vous vous focalisez sur le moyen de transport plutôt que sur le problème de fond véritable, a savoir qu'il y a dans cette société énormément de gens qui n'ont rien à faire dehors que ce soit en voiture, en trotinette, en vélo ou autre, qui sont complètement tarés et qui représentent un danger pour tous les autres .
Et là pour le coup on pourrait évoquer les politiques qui sont tous les même, gauche ou droite ils n'en ont strictement rien à cirer
Les gens modestes qui ont besoin d'une voiture sont des droitardés ?Signaler Répondre
C'est quoi cette intolérance à 2 balles ?
Prenez une camomille (bio) ca vous détendra de la pantoufle
Route de Genas, feu grillé, délit de fuite, j'ai comme une petite idée du profil qui était au volant .....Signaler Répondre
Et cela n'a rien à voir avec la droite ........
Et si le bagnolard était en fait un gauchiasse ?Signaler Répondre
Voir même un extrême gauchiasse du genre de ceux adorés par LFI ou les écologistes ?
Parce que, il suffit de se mettre à un feu rouge route de genas ou autre et regarder le profil de ceux qui grillent les feux.
COMBIEN de morts, blessés, handicapés à cause de Sainte Bagnole ?Signaler Répondre
COMBIEN de morts, blessés, handicapés à cause des vélos et des trottes ?
Comme tu es en manque de neurones, je suis obligé de préciser que cette double question n'exonère en RIEN les abrutis en vélo et trotte, mais je doute que tu comprennes. Quand un abruti grille un feu en trotte, il y a peu de chance qu'il tue le conducteur du véhicule qu'il va percuter. Quand c'est la bagnole qui passe au rouge, il y a peu de chance que le trotteux, le cycliste, le motard, le piéton en réchappe. Est-ce que ton cerveau sous-équipé peut comprendre ça ?
C’est terrible ! Ces trottinettes tuent en 2 ans combien de décès ?Signaler Répondre
Vous êtes vraiment en train d'essayer de tirer une règle générale en partant de commentaires de quelques trolls?Signaler Répondre
Vous êtes sur que vous ne devriez pas vous poser vous même la question de ce que vous avez dans le cerveau?
Bagnolard droitardé ? Pas de bagnolards chez les gauchos, peut-être ? Et ton Abdelkader Lahmar qui ne respecte rien, non plus, c'est quoi ?Signaler Répondre
Quand on parle de "bagnolard" ET qu'on l'associe à "droitardé, certains se demandent pourquoi. Il suffit de lire leurs commentaires, quel que soit le crime commis par le conducteur de Sainte Bagnole, c'est jamais de sa faute mais celle des vélos ou des trottinettes ! L'aveuglement poussé au max du max !!!Signaler Répondre
Il y a eu un accident du même genre en décembre une personne en trottinette est tuée par une camionnette qui avait grillé un feu après avoir embouti une voiture. Les bourricots de service ont immédiatement dit que les trottinettes grillent les feux. Relisez les commentaires :
https://www.lyonmag.com/article/148944/lyon-un-homme-a-trottinette-mortellement-percute-par-une-camionnette-le-chauffeur-positif-au-cannabis
Aujourd'hui, le mec grille le feu et c’est encore de la faute de la trotte. P...n, mais il y a QUOI dans vos cerveaux malades ?
Accident suite à un non respect de feu rouge d'un automobiliste qui a pris la fuite et les commentaires font le procès des trottinettes.Signaler Répondre
La bêtise humaine est insondable
Les aménagements de ce carrefour sont affreux et illisibles ! Un tel accident de me surprend pas !Signaler Répondre
Derrière une voiture, il y a un conducteur et potentiellement un cerveau...C'est donc ce cerveau ou cette absence de cerveau qui guide la voiture. Et c'est le même raisonnement pour les cyclistes (ce matin un a grille le feu rouge allègrement au carrefour St Clair), les trotinettes, les motards....si chacun respectait les règles, tout irait peut être mieux, ne croyez vous pas ? Au lieu de toujours accabler les voitures dans votre diarrhée verbale qui témoigne de votre sectarisme.Signaler Répondre
Pour cet automobiliste, je ne vais pas le défendre, au contraire : il grille un feu ce qui, hélas, devient très très courant de nos jours, il tue quelqu'un et se sauve alors que peut-être un geste aurait pu le sauver, allez savoir. Ce tueur mérite le maximum.Signaler Répondre
Maintenant, interdire les voitures en ville, pourquoi ? Elles étaient là avant les trottinettes. Maintenant, dans d'autres cas, les trottinettes se comportent n'importe comment en ville, traversent les carrefours en diagonale, coupent la route, font n'importe quoi. Alors, avant d'accuser les voitures, on pourrait déjà parler des trottinettes, non ?
Maintenant, ce ne sont pas les véhicules (autos ou trottinettes) qu'il faudrait interdire mais plutôt les mauvaises mentalités ou attitudes (bien qu'avant les trottinettes n'étaient pas sur la chaussée et je ne vois pas trop ce qu'elles y font).
Ce que l'on constate surtout, c'est que les trottinettes, les vélos, les scooters font n'importe quoi et que maintenant les autos en font autant. Pourquoi ? Peut-être aussi parce que les nouveaux automobilistes sont les anciens trottinettistes, scooteristes ou cyclistes qui se permettaient déjà tout.
Un jeune trottinettiste de plus qui s'en est allé rejoindre les Iris et Warren au paradis ! Paix à son âme et courage à sa famille.Signaler Répondre
QUEL rapport entre cet accident et ce que tu écris ? Quand on se déplace sur un "engin" roulant sans carrosserie, on met un casque, trottinette, skate, vélo, moto, mobylette, etc. C'est quoi que tu ne comprends pas ?Signaler Répondre
En tant que Taxi, c’est l’anarchie totale en ville qu’on dénombre pas mal de blessés depuis ces dernières années dans la métropole, suite à plusieurs travaux qui ont été placés de partout à Lyon. Et malgré tout, on a réélu le Maire les vélos gris, les feux rouges, on leur laisse la priorité de griller les feux, les trottinettes roulent à vive allure, ne respecte rien et j’en passe, on essaye de faire vraiment attention mais c’est trop dangereuxSignaler Répondre