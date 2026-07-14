Légion d'honneur : ces personnalités lyonnaises qui figurent dans la promotion du 14 juillet

Ce mardi, il n'y a pas seulement du football, des feux d'artifice et un défilé militaire. La promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet est parue au Journal officiel.

Et parmi les nombreux noms promus, on retrouve quelques Lyonnais.

L'ancien bâtonnier de Lyon, Farid Hamel, est fait chevalier sur proposition du ministère de la Justice.

Sidonie Mérieux, femme d'Alexandre Mérieux, fondatrice du cabinet-conseil en gouvernance des entreprises HeR value et administratrice de l'OL, est faite chevalier sur proposition du Premier ministre.

Récemment devenu PDG du CNRS, le lyonnais Thierry Dauxois devient chevalier sur proposition du ministère de l'Enseignement supérieur.

Enfin, l'ex-eurodéputée socialiste Sylvie Guillaume, devenue présidente de Forum Réfugiés, devient chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur sur proposition du ministère de l'Intérieur.

Parmi les 619 personnes à avoir reçu la Légion d'honneur ce mardi, on retrouve la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, l'actrice Natalie Portman ou encore les anciens footballeurs Frank Leboeuf et Marius Trésor.