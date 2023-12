Légion d'honneur : la lyonnaise Liane Foly parmi les 352 distingués de la promotion du 1er janvier

Ce dimanche, on apprend que 352 personnes ont été distinguées, à parité homme-femme.

Plusieurs personnalités sont ainsi distinguées comme Thierry Ardisson, Jean-Louis Borloo, Marion Bartoli ou encore Bernard Arnault.

Cette promotion est aussi marquée par la présence de 11 personnes qui sont intervenues lors de l'attentat terroriste du 13 octobre dernier à Arras et qui a coûté la vie au professeur Dominique Bernard. Il s'agit de six policiers et de cinq personnels du lycée pris pour cible.

Et comme chaque année, quelques Lyonnais voient leur nom apparaître dans la sélection du 1er janvier.

C'est le cas de la chanteuse et imitatrice Liane Foly. La Lyonnaise est faite chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, sur proposition du ministère de la Culture pour ses 36 ans de services.

Côté sports, l'ancien joueur du LOU Rugby Frédéric Michalak devient également chevalier. Un temps entrepreneur à Lyon, il est désormais dans le staff du Racing 92.

Sur proposition du ministère de l'Enseignement supérieur, Franck Debouck est fait chevalier. Le président de l'Université de Lyon, en poste depuis 2022, est récompensé pour ses 45 ans de services.

Sophie Jansen, directrice de la fondation Armée du Salut à Lyon, est aussi faite chevalier sur proposition du ministère des Solidarités.

Enfin, le seul officier lyonnais de la promotion est avocat et passionné d'art. Gérard Sousi est l'ancien vice-président de l'Université Lyon 3 et a fondé l'Institut Art & Droit avec lequel il mène des actions caritatives. C'est le ministère de la Justice qui a proposé sa candidature.