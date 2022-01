Légion d’honneur : des Lyonnais récompensés en ce 1er janvier 2022

La promotion du 1er janvier 2022 de la Légion d’honneur renferme donc quelques renvois d’ascenseur mais aussi des appels du pied.

A quelques mois de la présidentielle, et surtout des législatives, voilà qui calmera peut-être les ardeurs de Gérard Collomb, dont beaucoup craignent qu’il fasse capoter les réélections des députés macronistes en présentant des candidats dissidents. L’ancien ministre de l’Intérieur est élevé ce jour au grade d’officier de la Légion d’honneur sur proposition du Premier ministre.

Suffisant pour acheter la paix sociale à Lyon ? Voire pour entamer une réconciliation entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron ? A surveiller donc si l’ex-sénateur-maire se réveille prochainement pour apporter son soutien au président sortant.

D’autres Lyonnais ont également été mis à l’honneur parmi les plus de 500 personnes récompensées ce samedi. Laurent Abitbol, président du groupe Marietton Développement, est fait chevalier de la Légion d’honneur sur proposition du ministère des Affaires Etrangères.

Sandra Lavorel, directrice de recherche en écologie fonctionnelle au CNRS devient officier de la Légion d’honneur sur proposition du ministère de la Transition écologique. Elle avait été faite chevalier en 2012.

A Lyon, on n’a vu que lui depuis le début de l’épidémie. Bruno Lina, membre du conseil scientifique Covid-19 et chef du service de virologie à la Croix-Rousse, devient officier sur proposition du ministère de la Santé. Il était chevalier depuis 2010. Le voilà dans la même promotion que l’un des noms les plus controversés du jour puisque Agnès Buzyn, ministre de la Santé démissionnaire en pleine pandémie, est faite chevalier.