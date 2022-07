Légion d'honneur : l'archevêque de Lyon et le patron de la police du Rhône dans la promotion du 14 juillet

Et il y a très peu de Lyonnais concernés parmi les nombreuses personnalités récompensées.

La plupart des anciens ministres d'Emmanuel Macron, de Jean-Michel Blanquer à Florence Parly en passant par Jean-Yves Le Drian, auront la chance d'être prochainement décoré.

L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin, a été élevé au rang de grand'croix.

On retrouve également l'actrice et chanteuse Line Renaud, la journaliste Claire Chazal ou le couple Serge et Beate Klarsfeld. Les chasseurs de nazis sont élevés respectivement au rang de grand'croix et grand officier.

Côté lyonnais donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui a choisi de récompenser deux figures locales.

Nelson Bouard, patron de la police du Rhône en sa qualité de directeur de la Direction départementale de la sûreté publique (DDSP), a obtenu sa première Légion d'honneur et est fait chevalier, en récompense de ses 22 ans de service.

Même récompense pour Mgr Olivier de Germay. L'homme d'Eglise, nouvel archevêque du diocèse de Lyon après le départ en catastrophe de Philippe Barbarin en 2020, a vu son nom être proposé par Gérald Darmanin et ses équipes.

A son arrivée au pouvoir en 2017, Emmanuel Macron avait souhaité restreindre le nombre de personnes décorées chaque année. Car selon lui, "le mérite doit être désormais le seul et unique critère retenu".