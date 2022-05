L'archevêque de Lyon au Liban pour l'Ascension

Olivier de Germay va rendre visite aux chrétiens du diocèse d’Antelias, au nord de Beyrouth, avec lequel le diocèse de Lyon est jumelé depuis 30 ans, afin "de les soutenir et de les encourager face aux nombreuses épreuves qu’ils traversent".

"Avec cette visite, je désire manifester aux Libanais, et particulièrement aux catholiques du diocèse d’Antélias, que le diocèse de Lyon ne les oublie pas. Accompagné d’une délégation de 30 personnes, j’espère apporter un soutien moral et spirituel à nos frères et soeurs libanais, mais aussi un soutien concret, en soutenant financièrement un certain nombre de projets", indique l’archevêque de Lyon.

Olivier de Germay sera accompagné de membres de l’enseignement catholique, du comité de jumelage, de paroisses et d’écoles jumelées, ainsi que des chefs d’entreprises.

Par ce voyage, l’archevêque compte sensibiliser les fidèles du diocèse de Lyon, et plus largement les habitants de notre région, à la situation au Liban. "Après la crise politique, l’effondrement économique et l’explosion au port de Beyrouth, le pays est plongé dans une grave récession, avec une inflation record qui empêche la majorité de la population de se procurer des biens de première nécessité. Dans ce contexte, le diocèse de Lyon a voulu mettre l’accent sur les écoles. Au Liban, elles constituent un véritable socle pour l’unité du pays entre les différentes communautés. Les écoles chrétiennes accueillent en effet indifféremment les enfants de toutes confessions religieuses. C’est donc en premier lieu vers les établissements scolaires du diocèse d’Antelias que seront fléchés les dons issus de la collecte de tous les chrétiens du diocèse, y compris au sein des établissements catholiques", précise le Diocèse de Lyon.

La Fondation Saint-Irénée a ainsi récolté 150 000 euros pendant le carême pour accompagner plusieurs écoles ainsi que des dispensaires médicaux. Une aide alimentaire et médicale sera également fournie aux familles des paroisses populaires de Beyrouth.