Mort de Benoit XVI : l’archevêque de Lyon lui rend hommage et annonce une messe en sa mémoire

Le pape émérite Benoit XVI est décédé à l’âge de 95 ans au monastère Mater Ecclesiae où il résidait depuis sa renonciation en 2013.

Une nouvelle qui attriste Olivier de Germay, l’archevêque de Lyon, qui réagit dans un communiqué : "Benoit XVI était le pape qui m’a nommé évêque d’Ajaccio. J’ai eu la chance de vivre une visite ad limina avec lui en 2013, quelques mois avant sa renonciation. Je conserve le souvenir d’un serviteur humble et fidèle, un des plus grands théologiens de notre temps, un homme d’une grande humilité, humble devant les autres, humble devant la vérité et humble devant le Mystère de l’Eglise. Nous le portons dans notre prière".

La mémoire de Benoit XVI sera évoquée ce samedi soir lors des messes d’action de grâce pour l’année écoulée. Olivier de Germay a tenu à ce qu’une messe dédiée à l’ancien souverain pontife se déroule mardi à 19h en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon.

Les funérailles de Benoit XVI se dérouleront jeudi prochain et seront présidées par son successeur le pape François sur la place Saint-Pierre du Vatican.