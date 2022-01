Affaire père Ribes : des victimes "probablement très nombreuses" selon l’archevêque de Lyon

Les diocèses de Lyon, Grenoble-Vienne et Saint-Etienne ont révélé en fin de semaine dernière des faits d’agressions sexuelles présumées commis entre les années 1970 et 80 par le père Louis Ribes décédé en 1994. Des faits aujourd’hui prescrits mais qui font réagir depuis leur révélation.

Dernière réaction en date : celle de l’archevêque de Lyon qui tenait ce mercredi matin une conférence de presse sur cette affaire qui secoue à nouveau l’Eglise après celle du père Preynat. Olivier de Germay s’est dit "profondément bouleversé par la souffrance des victimes" qui seraient "probablement très nombreuses". "Même lorsqu’il s’agit de cas anciens, dont on peut se dire personnellement innocent, nous souhaitons assumer le fait que l’Eglise n’a pas su se démarquer de la culture de l’époque, qui était une culture du silence ou du déni, et où on cherchait avant tout à protéger l’institution. En tant que membres de l’Eglise, nous nous sentons concernés par ce qui s’est passé, et souhaitons porter le poids de la faute de quelques-uns", a-t-il poursuivi.

Comme évoqué dans leur communiqué de presse commun de la semaine dernière, le primat des Gaules encourage les victimes à se faire connaître des différents diocèses concernés. Des réunions publiques, comme celle qui s'est déroulée mardi soir à Grammond dans la Loire, devraient également être organisées dans le Rhône et en Isère.

L'Eglise prévoit enfin de monter un fonds d'indemnisation des victimes, mais entend d'abord recenser un maximum de personnes qui auraient subi les agressions sexuelles voire les viols du père Ribes.

Les oeuvres du prêtre artiste-peintre, des tableaux et des vitraux, seront progressivement retirées des églises de la région où elles trônent depuis des années. "Certaines personnes victimes nous ont dit que l’exposition publique de ces oeuvres était pour elles insupportable. C’est pourquoi nous avons décidé, avec les trois diocèses concernés (Grenoble, Saint-Etienne et Lyon) de retirer des églises les oeuvres qui nous appartiennent. La dépose a déjà commencé, en particulier dans le village de Pomeys, où le Père Ribes passait ses vacances. Lorsqu’il s’agit de vitraux d’églises appartenant aux municipalités, il revient aux maires de prendre une décision. Nous sommes en train de les contacter pour les en informer", a précisé Olivier de Germay.