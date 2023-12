Liane Foly : "On m’appelle le couteau suisse"

Liane Foly est attendue le 6 janvier prochain sur la scène de la salle Edouard Herriot dans le 3e arrondissement de Lyon. La rédaction a pu s'entretenir avec l'artiste qui fête cette année ses 35 ans de carrière et qui se fait toujours un plaisir de revenir dans sa ville natale.

Vous voilà de retour avec un tout nouveau one-woman show. Toujours autant de plaisir à monter sur scène ?

La scène est ma maison, mon Refuge de bonheur. En effet, ce nouveau spectacle clôture la trilogie tant rêvée où je mêle, humour, comédie, chant, imitation. À la différence des deux autres, celui-ci est plus intime. Je retrace des moments forts de ma vie et justement de tout ce qui m’a donné l’envie de monter sur scène. Ce spectacle est interactif. Le public est concerné du début jusqu’à la fin, il participe et j’aime beaucoup improviser aussi avec lui. C’est un bonheur au bout de 35 ans de carrière, de se rendre compte avec le temps que... (Lire la suite sur Lyon Femmes)