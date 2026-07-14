Lyon : l’emblématique Cintra placé en redressement judiciaire

Nouvel épisode douloureux pour l’une des adresses les plus connues du centre-ville de Lyon. Le Cintra, café-restaurant installé depuis 1921 au 43 rue de la Bourse, dans le 2e arrondissement, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon.
Selon le gérant Julien Muller, interrogé par Lyon Décideurs, plusieurs facteurs ont pesé sur l’activité ces derniers mois, notamment la baisse de fréquentation liée au contexte économique, les fortes chaleurs et le règlement d’un retard de TVA consécutif à un contrôle.
Le Cintra fait partie des établissements historiques de la Presqu’île. Pendant plusieurs décennies, le café a été un lieu de rendez-vous incontournable de la vie politique, économique et mondaine lyonnaise.
L’adresse a également marqué l’histoire locale par les nombreuses personnalités qui l’ont fréquentée et par plusieurs tournages de films qui s’y sont déroulés.
La famille Muller est propriétaire du lieu depuis 2004. L’établissement avait déjà connu une procédure de redressement judiciaire au début des années 2010 avant de retrouver l’équilibre.
L’objectif est désormais de réussir le redressement de l’entreprise et de poursuivre l’exploitation de cette institution lyonnaise, avec l’espoir de suivre l’exemple d’autres établissements historiques de la ville ayant récemment surmonté des difficultés financières comme Le République récemment.
A vrai dire quand on lit bien l'article, le problème c'est surtout qu'ils ont tenté de frauder la TVA.Signaler Répondre
Assainir leur situation financière...en dégradant celle de leurs fournisseurs !!! en ne payant pas ce qui a été livré et consommé ?Signaler Répondre
Cela marche beaucoup moins bien que les Mac Do ! !Signaler Répondre
Commerces historiques et institutions lyonnaises de la restauration ferment les uns après les autres… il y a un vrai problème avec la stratégie de développement économique de cette équipe municipale à Lyon! C’est vraiment la cata!Signaler Répondre
les jeune génération Mac Do et mal bouffe ne savent ce que sont les bons restaurants lyonnais…et provoquent la fin de la bonne cuisine lyonnaiseSignaler Répondre
Depuis qu' Evelyne CHARPIOT nous a quitté cette institution lyonnaise a perdu son âme . c'est juste devenu une pompe a fric.Signaler Répondre
Le vieux avec mon ami Jean Pierre passaient du bon temps pendant que tu bossais merciSignaler Répondre
Beaucoup de p'tits vieux y allait mais comme ils ne peuvent plus s'y garer...Signaler Répondre
Pour les bobos venir à vélo et rentrer avec les pinces au pantalon ce n'est pas accepté ;-)
Donc moins de monde et certainement la direction qui fait comme les autres, moins ils ont de clients plus ils augmentent les prix pour garder leur net à eux à la fin du mois...