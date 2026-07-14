Lyon : l’emblématique Cintra placé en redressement judiciaire

Nouvel épisode douloureux pour l’une des adresses les plus connues du centre-ville de Lyon. Le Cintra, café-restaurant installé depuis 1921 au 43 rue de la Bourse, dans le 2e arrondissement, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon.

Selon le gérant Julien Muller, interrogé par Lyon Décideurs, plusieurs facteurs ont pesé sur l’activité ces derniers mois, notamment la baisse de fréquentation liée au contexte économique, les fortes chaleurs et le règlement d’un retard de TVA consécutif à un contrôle.

Le Cintra fait partie des établissements historiques de la Presqu’île. Pendant plusieurs décennies, le café a été un lieu de rendez-vous incontournable de la vie politique, économique et mondaine lyonnaise.

L’adresse a également marqué l’histoire locale par les nombreuses personnalités qui l’ont fréquentée et par plusieurs tournages de films qui s’y sont déroulés.

La famille Muller est propriétaire du lieu depuis 2004. L’établissement avait déjà connu une procédure de redressement judiciaire au début des années 2010 avant de retrouver l’équilibre.

L’objectif est désormais de réussir le redressement de l’entreprise et de poursuivre l’exploitation de cette institution lyonnaise, avec l’espoir de suivre l’exemple d’autres établissements historiques de la ville ayant récemment surmonté des difficultés financières comme Le République récemment.