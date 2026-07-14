Défilé militaire, Rafale et village défense : Lyon célèbre le 14-Juillet place Bellecour

Lyon s’apprête à célébrer la Fête nationale.

Ce mardi 14 juillet, la traditionnelle cérémonie militaire se déroulera sur la Place Bellecour, en présence notamment d’Étienne Guyot, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfet du Rhône, de Grégory Doucet, maire de Lyon, et du général de corps d’armée Alain Lardet, gouverneur militaire de Lyon.

Mais au-delà du défilé, les Lyonnais pourront également découvrir un vaste village consacré à la défense et à la sécurité.

Placée sous le signe de la cohésion nationale, la cérémonie comprendra une prise d’armes, une remise de décorations puis le défilé des troupes à pied.

Au total, 320 participants prendront part à l’événement, dont 150 militaires, 30 gendarmes, une vingtaine de douaniers, une vingtaine de sapeurs-pompiers, ainsi que des jeunes engagés dans différents dispositifs citoyens et associatifs.

Les troupes défileront sous les ordres du colonel Guillaume Leroy, chef d’état-major de la zone de défense de Lyon.

Point d’orgue de la cérémonie : le passage de deux avions Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace, attendu en clôture de la prise d’armes.

Avant même le début du défilé, les visiteurs pourront découvrir le village Défense et Sécurité, accessible de 9 heures à 14h30.

Plus de 30 véhicules et matériels y seront exposés, parmi lesquels le canon automoteur CAESAR, les blindés Griffon et Serval, des équipements de la gendarmerie nationale ou encore la grande échelle des sapeurs-pompiers.

Des stands de recrutement seront également proposés au public.

Attention, en raison de la chaleur, la cérémonie débutera à 9h au lieu de 10h.

Parmi les unités présentes figureront notamment la gendarmerie nationale, les douanes, le 1er régiment de spahis de Valence, le 68e régiment d’artillerie d’Afrique de La Valbonne, le 93e régiment d’artillerie de montagne de Varces, les Écoles militaires de santé de Lyon-Bron ou encore le SDMIS.