"On subit, rien ne bouge" : après un troisième cambriolage, une boulangerie lyonnaise craque et diffuse les images

Le Flamboyant, boulangerie réputée pour ses flans artisanaux installée au 9 rue Lanterne, dans le 1er arrondissement de Lyon, a été cambriolée dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juillet à 3h28 du matin.
Au petit matin, l'établissement a choisi de rendre publique cette nouvelle mésaventure en publiant sur Instagram la vidéo captée par sa caméra de surveillance. Les images montrent un homme portant une casquette, une sacoche et le visage dissimulé par un bandeau pénétrer dans la boutique avant de se diriger rapidement vers la caisse puis de fouiller les lieux.
En publiant la vidéo, l'enseigne a lancé un appel : "On a été cambriolé cette nuit […]. Nous sommes dégoûtés ! Nous diffusons la vidéo […], si quelqu'un a une information me la transmettre en D.M."
Contactée par LyonMag, la direction du groupe Le Flamboyant raconte le déroulement des faits. "Il a dû jeter une pierre ou un objet assez lourd contre la porte d'entrée. La vitre sécurisée a été détruite. Ensuite, il est allé vers la caisse. Comme tous les commerces, nous la vidons tous les soirs, il restait donc un peu de monnaie et un ou deux billets pour la journée du lendemain. Puis il a cherché un sac dans lequel il y avait également de la monnaie."
Selon le gérant, ce mode opératoire rappelle fortement un précédent cambriolage. "On suspecte que c'est quelqu'un qui connaissait bien la boutique ou qui a été bien renseigné. C'est déjà arrivé il y a un an avec à peu près le même scénario. Il a fait exactement les mêmes déplacements. Nous avions à l'époque communiqué des informations à la police, mais visiblement rien n'a été fait."
"Plusieurs milliers d'euros" de préjudice
Si le butin en numéraire reste limité, les conséquences financières sont bien plus importantes. "Il y a surtout le coût de la vitre cassée. Il a fallu faire sécuriser la boutique en urgence et, avec le week-end du 14 juillet, il sera très difficile de trouver rapidement un réparateur. Il faut payer une société de surveillance, tout n'est pas pris en charge par les assurances. Nous avons passé la journée du dimanche à contacter la police, les assureurs et les prestataires..."
Grâce à la malheureuse l'expérience acquise lors du précédent cambriolage, la boutique a tout de même pu ouvrir, avec deux à trois heures de retard. Le préjudice est encore en cours d'évaluation mais pourrait atteindre "plusieurs milliers d'euros", sans compter une possible hausse des cotisations d'assurance.
La direction souligne également que ce nouvel incident intervient dans une période déjà compliquée pour l'activité. "Entre la ZTL et la chaleur, cela va très vite représenter un mois de marge nette qui part en fumée."
"Le centre-ville devient dangereux"
Au-delà des dégâts matériels, c'est le sentiment d'abandon qui domine. "Il y en a marre ! C'est la deuxième fois en un an et la troisième depuis l'ouverture de la boutique. On déclare, on subit et on a le sentiment qu'il n'y a aucune suite. La sécurité dans le centre-ville de Lyon, pour nous commerçant, c'est une catastrophe. Outre les vols ou les cambriolages les violences se multiplient aussi, un de mes employés a récemment été victime d'une attaque au couteau dans notre boutique."
La direction assume également son choix de diffuser les images du cambrioleur présumé sur les réseaux sociaux, une pratique pourtant interdite par la loi, mais qui continue de susciter le débat et de recueillir le soutien d'une partie de l'opinion publique. "Sinon ça ne bougera pas. Et même avec ça, je ne suis pas persuadé que ça change quelque chose. Mais à un moment donné, quand ça fait trois fois qu'on est victime de la même chose et que rien ne bouge, on a pris la décision de montrer au grand public la vraie vie, ce que les commerçants vivent tous les jours. C'est un nouvel incident qui fait déborder le vase."
La peste verte et ses alliés antisémites n ont été élu que par une courte majorité de lyonnais ...l autre moitié subit aussi, d autant qu avec l aménagement de nombreux parisiens les vrais lyonnais se sont faits submergés. .Signaler Répondre
A marseille, ils l ont bien compris, ils sont un peu moins patients ...résultat, on se récupère les fonds de tonneaux ....pas les plus glorieux mais utile pour les gauchiasses .....que faire ?
Les chances aiment le painSignaler Répondre
Difficulté à cause de la ZTL pour une boulangerie?Signaler Répondre
Mais bien sûr!
Les clients qui vont à la boulangerie sont obligés de venir en voiture!
LFI va porter plainte contre le gérant, c'est sûr !Signaler Répondre
Coupage de mains et fin de l'histoire...Signaler Répondre
Adios
On demande aux victimes de ne pas publier la photo de leurs agresseurs qui eux s'assoient sur la loi ? on ne nous prendrait pasSignaler Répondre
pour des imbéciles par hasard ? ?
Notre police est compétente mais pas assez présente dans notre centre villeSignaler Répondre
attendez 30s ... les électeurs du 1er ont voté pour qui déjà à la dernière municipale ...Signaler Répondre
donc ils acceptent de voir déambuler dans les rues du 1er ses profils ou ils pensent que la municipalité allait les mettre peut être dans de petites communes autour de Lyon (mais bon la métropole n'est plus du même bord).
Car c'est un peu ça au final, on vote pour de la merde mais on espère que la merde ira chez le voisin... mais quand la merde stagne alors après on hurle à l'injustice (alors qu'à l'origine on a voté pour cette merde).
Je passais aussi il n'y a pas longtemps vers l'Hôpital Croix Rousse ... franchement, que les bobo rouges de Croix Rousse les prennent chez eux et évitent de les mettre avec des malades...
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Il est interdit de diffuser des vidéos représentant des résistants.
Ok, casquette, sacoche... Bref, comme d'hab'Signaler Répondre
Et en masse.Signaler Répondre
Que les commerçants diffusent désormais tous les images de vidéosurveillance, pour tenter d'obtenir des témoignages de gens qui reconnaitraient les individus, puisque DE FACTO seuls 7% des cambrioleurs sont attrapés...
A un moment il faut brusquer les choses...
Tu veux dire une chance pour la France?Signaler Répondre
Les lyonnais ont voté dernièrement ? Et bien qu’ils assument les conséquences de leur choix. Ce n’est pas faute d’avoir été prévenus des délires idéologiques et totalitaires des fascistes verts qui dirigent cette ville. Et le pire arrive.Signaler Répondre
Il faudrait inventer de systèmes automatisés qui tirent sur les cambrioleurs et autres salopards ou qu'ils se retrouvent qui pourrissent la vie d'honnêtes commerçants , ou a minima qu'ils se retrouvent pris au piège.. vraiment désolé pour eux, leur colère est totalement légitime.Signaler Répondre
Et oui, faire comme en Chine en diffusant les visages de ces voleurs pour les humilier devrait être légal
Il faut faire sa justice soi même bien raison de faire voir cette vidéo. Faudrait voir sa tronche et placarder sa photo dans tous les commerces..Ras le bol de ces gens arrêtez de les défendre toute cette gauche prenez les chez vous ..Signaler Répondre
Il faut surtout virer ces juges de merde! Regarde la pauvre gamine qui viens de se faire violer par un récidiviste qui sortait de prison!!!!!!Signaler Répondre
Norvégien de Norvégie ???Signaler Répondre
Je voudrais bien connaître la réaction de Doucet...il s'en fou des commerçants ? OuiSignaler Répondre
Il s'en fou de 'a sécurité ? Oui son idéologie l'en empêche
Plus prompt a créer des VL et emmerder les automobilistes et ceux qui travaillent (artisans qui ne peuvent plus accéder au centre ville).
Encore 6 ans a supporter ce cauchemar !!
merci à Doucet pour son inaction, il préfère serer la main à LFISignaler Répondre
On sait très bien qui c’est, souvent des multi récidivistes bien rodés… au pire la police les arrête et ensuite la justice les remet en libérte pour leur donner une 38 e chance… rien à attendre de ce côté là il faut d’autres méthodes en effet, attention juste à ne pas laisser de traces car vous la justice ne vous loupera pas…Signaler Répondre
Bravo Monsieur le Boulanger! Faites une pétition et vous aurez ma signature! Mais au fait micron la carpette on paie des impôts pour quoi.?????Signaler Répondre
Je miserais sur un des mineurs isolés parqués dans un parc par loinSignaler Répondre
je ne vais plus au centre ville (après plusieurs années dans le 1er).
La dernière fois rue Bellecourt un clodo étranger (vue la langue sûrement) je pense malade psy qui emmerdait les femmes dans la rue
Va falloir envisager la radicalité totale en 2027 tellement on baigne dans la merde.
Il faut s’équiper en alarme reliée vers une télésurveillanceSignaler Répondre
Lyon dans toute sa splendeur !Signaler Répondre
Ne vous faites pas d’illusions, la gauche ne sera jamais du côté des victimes mais du côté des racailles qu’elle défend....Signaler Répondre
Les lyonnais ont voté pour.Signaler Répondre
Mec à sacoche + casquette = profil habituel.Signaler Répondre
Eux paient taxes, ursaff et compagnie. Le parasite coûte à la société, et bon profil casquette sacoche.Signaler Répondre
Insécurité dans Lyon : il faut que ça cesse !! Trop de violence ! Pas de répression ! C’est insupportable ! On ne peut pas continuer de vivre dans la peur !Signaler Répondre
On en peut plus ! Ça va mal finir ! Si on doit faire justice nous mêmes !