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"On subit, rien ne bouge" : après un troisième cambriolage, une boulangerie lyonnaise craque et diffuse les images

"On subit, rien ne bouge" : après un troisième cambriolage, une boulangerie lyonnaise craque et diffuse les images
"On subit, rien ne bouge" : après un troisième cambriolage, une boulangerie lyonnaise craque et diffuse les images - DR : Le Flamboyant

C'est un cambriolage de trop pour cette enseigne lyonnaise, qui a décidé de rendre publiques les images de vidéosurveillance.

Le Flamboyant, boulangerie réputée pour ses flans artisanaux installée au 9 rue Lanterne, dans le 1er arrondissement de Lyon, a été cambriolée dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juillet à 3h28 du matin.

Au petit matin, l'établissement a choisi de rendre publique cette nouvelle mésaventure en publiant sur Instagram la vidéo captée par sa caméra de surveillance. Les images montrent un homme portant une casquette, une sacoche et le visage dissimulé par un bandeau pénétrer dans la boutique avant de se diriger rapidement vers la caisse puis de fouiller les lieux.

En publiant la vidéo, l'enseigne a lancé un appel : "On a été cambriolé cette nuit […]. Nous sommes dégoûtés ! Nous diffusons la vidéo […], si quelqu'un a une information me la transmettre en D.M."

Contactée par LyonMag, la direction du groupe Le Flamboyant raconte le déroulement des faits. "Il a dû jeter une pierre ou un objet assez lourd contre la porte d'entrée. La vitre sécurisée a été détruite. Ensuite, il est allé vers la caisse. Comme tous les commerces, nous la vidons tous les soirs, il restait donc un peu de monnaie et un ou deux billets pour la journée du lendemain. Puis il a cherché un sac dans lequel il y avait également de la monnaie."

Selon le gérant, ce mode opératoire rappelle fortement un précédent cambriolage. "On suspecte que c'est quelqu'un qui connaissait bien la boutique ou qui a été bien renseigné. C'est déjà arrivé il y a un an avec à peu près le même scénario. Il a fait exactement les mêmes déplacements. Nous avions à l'époque communiqué des informations à la police, mais visiblement rien n'a été fait."

"Plusieurs milliers d'euros" de préjudice

Si le butin en numéraire reste limité, les conséquences financières sont bien plus importantes. "Il y a surtout le coût de la vitre cassée. Il a fallu faire sécuriser la boutique en urgence et, avec le week-end du 14 juillet, il sera très difficile de trouver rapidement un réparateur. Il faut payer une société de surveillance, tout n'est pas pris en charge par les assurances. Nous avons passé la journée du dimanche à contacter la police, les assureurs et les prestataires..."

Grâce à la malheureuse l'expérience acquise lors du précédent cambriolage, la boutique a tout de même pu ouvrir, avec deux à trois heures de retard. Le préjudice est encore en cours d'évaluation mais pourrait atteindre "plusieurs milliers d'euros", sans compter une possible hausse des cotisations d'assurance.

La direction souligne également que ce nouvel incident intervient dans une période déjà compliquée pour l'activité. "Entre la ZTL et la chaleur, cela va très vite représenter un mois de marge nette qui part en fumée."

"Le centre-ville devient dangereux"

Au-delà des dégâts matériels, c'est le sentiment d'abandon qui domine. "Il y en a marre ! C'est la deuxième fois en un an et la troisième depuis l'ouverture de la boutique. On déclare, on subit et on a le sentiment qu'il n'y a aucune suite. La sécurité dans le centre-ville de Lyon, pour nous commerçant, c'est une catastrophe. Outre les vols ou les cambriolages les violences se multiplient aussi, un de mes employés a récemment été victime d'une attaque au couteau dans notre boutique."

La direction assume également son choix de diffuser les images du cambrioleur présumé sur les réseaux sociaux, une pratique pourtant interdite par la loi, mais qui continue de susciter le débat et de recueillir le soutien d'une partie de l'opinion publique. "Sinon ça ne bougera pas. Et même avec ça, je ne suis pas persuadé que ça change quelque chose. Mais à un moment donné, quand ça fait trois fois qu'on est victime de la même chose et que rien ne bouge, on a pris la décision de montrer au grand public la vraie vie, ce que les commerçants vivent tous les jours. C'est un nouvel incident qui fait déborder le vase."

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Le Flamboyant

29 commentaires
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Qui a la solution ? le 13/07/2026 à 13:35
Fier69 a écrit le 13/07/2026 à 12h51

Les lyonnais ont voté dernièrement ? Et bien qu’ils assument les conséquences de leur choix. Ce n’est pas faute d’avoir été prévenus des délires idéologiques et totalitaires des fascistes verts qui dirigent cette ville. Et le pire arrive.

La peste verte et ses alliés antisémites n ont été élu que par une courte majorité de lyonnais ...l autre moitié subit aussi, d autant qu avec l aménagement de nombreux parisiens les vrais lyonnais se sont faits submergés. .
A marseille, ils l ont bien compris, ils sont un peu moins patients ...résultat, on se récupère les fonds de tonneaux ....pas les plus glorieux mais utile pour les gauchiasses .....que faire ?

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Une chance pour la France le 13/07/2026 à 13:33

Les chances aiment le pain

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Nodevmomo le 13/07/2026 à 13:31

Difficulté à cause de la ZTL pour une boulangerie?

Mais bien sûr!
Les clients qui vont à la boulangerie sont obligés de venir en voiture!

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Chris25 le 13/07/2026 à 13:29

LFI va porter plainte contre le gérant, c'est sûr !

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A l'ancienne le 13/07/2026 à 13:17

Coupage de mains et fin de l'histoire...
Adios

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entre nous le 13/07/2026 à 13:16

On demande aux victimes de ne pas publier la photo de leurs agresseurs qui eux s'assoient sur la loi ? on ne nous prendrait pas
pour des imbéciles par hasard ? ?

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Constatone le 13/07/2026 à 13:14

Notre police est compétente mais pas assez présente dans notre centre ville

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Titus69 le 13/07/2026 à 13:13
Mineurs a écrit le 13/07/2026 à 12h28

Je miserais sur un des mineurs isolés parqués dans un parc par loin

je ne vais plus au centre ville (après plusieurs années dans le 1er).
La dernière fois rue Bellecourt un clodo étranger (vue la langue sûrement) je pense malade psy qui emmerdait les femmes dans la rue

Va falloir envisager la radicalité totale en 2027 tellement on baigne dans la merde.

attendez 30s ... les électeurs du 1er ont voté pour qui déjà à la dernière municipale ...

donc ils acceptent de voir déambuler dans les rues du 1er ses profils ou ils pensent que la municipalité allait les mettre peut être dans de petites communes autour de Lyon (mais bon la métropole n'est plus du même bord).

Car c'est un peu ça au final, on vote pour de la merde mais on espère que la merde ira chez le voisin... mais quand la merde stagne alors après on hurle à l'injustice (alors qu'à l'origine on a voté pour cette merde).

Je passais aussi il n'y a pas longtemps vers l'Hôpital Croix Rousse ... franchement, que les bobo rouges de Croix Rousse les prennent chez eux et évitent de les mettre avec des malades...

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Solidarité 69 le 13/07/2026 à 13:10

La nouvelle France by LFI.
Il est interdit de diffuser des vidéos représentant des résistants.

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fffff le 13/07/2026 à 13:07

Ok, casquette, sacoche... Bref, comme d'hab'

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C'est ce qu'il faut faire. le 13/07/2026 à 13:03

Et en masse.

Que les commerçants diffusent désormais tous les images de vidéosurveillance, pour tenter d'obtenir des témoignages de gens qui reconnaitraient les individus, puisque DE FACTO seuls 7% des cambrioleurs sont attrapés...

A un moment il faut brusquer les choses...

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Présemption le 13/07/2026 à 12:54
BuzzyTrash a écrit le 13/07/2026 à 12h16

Mec à sacoche + casquette = profil habituel.

Tu veux dire une chance pour la France?

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Fier69 le 13/07/2026 à 12:51

Les lyonnais ont voté dernièrement ? Et bien qu’ils assument les conséquences de leur choix. Ce n’est pas faute d’avoir été prévenus des délires idéologiques et totalitaires des fascistes verts qui dirigent cette ville. Et le pire arrive.

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Défense le 13/07/2026 à 12:50

Il faudrait inventer de systèmes automatisés qui tirent sur les cambrioleurs et autres salopards ou qu'ils se retrouvent qui pourrissent la vie d'honnêtes commerçants , ou a minima qu'ils se retrouvent pris au piège.. vraiment désolé pour eux, leur colère est totalement légitime.

Et oui, faire comme en Chine en diffusant les visages de ces voleurs pour les humilier devrait être légal

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Pp le 13/07/2026 à 12:49

Il faut faire sa justice soi même bien raison de faire voir cette vidéo. Faudrait voir sa tronche et placarder sa photo dans tous les commerces..Ras le bol de ces gens arrêtez de les défendre toute cette gauche prenez les chez vous ..

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rendez des comptes les juges de pacotille le 13/07/2026 à 12:47
Injuste a écrit le 13/07/2026 à 12h16

Insécurité dans Lyon : il faut que ça cesse !! Trop de violence ! Pas de répression ! C’est insupportable ! On ne peut pas continuer de vivre dans la peur !
On en peut plus ! Ça va mal finir ! Si on doit faire justice nous mêmes !

Il faut surtout virer ces juges de merde! Regarde la pauvre gamine qui viens de se faire violer par un récidiviste qui sortait de prison!!!!!!

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eric69 le 13/07/2026 à 12:45

Norvégien de Norvégie ???

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Anti verts le 13/07/2026 à 12:44

Je voudrais bien connaître la réaction de Doucet...il s'en fou des commerçants ? Oui
Il s'en fou de 'a sécurité ? Oui son idéologie l'en empêche
Plus prompt a créer des VL et emmerder les automobilistes et ceux qui travaillent (artisans qui ne peuvent plus accéder au centre ville).
Encore 6 ans a supporter ce cauchemar !!

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phil 6 le 13/07/2026 à 12:43

merci à Doucet pour son inaction, il préfère serer la main à LFI

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Jino le 13/07/2026 à 12:42

On sait très bien qui c’est, souvent des multi récidivistes bien rodés… au pire la police les arrête et ensuite la justice les remet en libérte pour leur donner une 38 e chance… rien à attendre de ce côté là il faut d’autres méthodes en effet, attention juste à ne pas laisser de traces car vous la justice ne vous loupera pas…

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ça suffittttttttt le 13/07/2026 à 12:39

Bravo Monsieur le Boulanger! Faites une pétition et vous aurez ma signature! Mais au fait micron la carpette on paie des impôts pour quoi.?????

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Mineurs le 13/07/2026 à 12:28

Je miserais sur un des mineurs isolés parqués dans un parc par loin

je ne vais plus au centre ville (après plusieurs années dans le 1er).
La dernière fois rue Bellecourt un clodo étranger (vue la langue sûrement) je pense malade psy qui emmerdait les femmes dans la rue

Va falloir envisager la radicalité totale en 2027 tellement on baigne dans la merde.

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Muraille de fer le 13/07/2026 à 12:28

Il faut s’équiper en alarme reliée vers une télésurveillance

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Ex Précisions le 13/07/2026 à 12:27

Lyon dans toute sa splendeur !

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Vous avez voté le 13/07/2026 à 12:21

Ne vous faites pas d’illusions, la gauche ne sera jamais du côté des victimes mais du côté des racailles qu’elle défend....

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Watt le 13/07/2026 à 12:17

Les lyonnais ont voté pour.

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BuzzyTrash le 13/07/2026 à 12:16

Mec à sacoche + casquette = profil habituel.

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Parponnes le 13/07/2026 à 12:16

Eux paient taxes, ursaff et compagnie. Le parasite coûte à la société, et bon profil casquette sacoche.

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Injuste le 13/07/2026 à 12:16

Insécurité dans Lyon : il faut que ça cesse !! Trop de violence ! Pas de répression ! C’est insupportable ! On ne peut pas continuer de vivre dans la peur !
On en peut plus ! Ça va mal finir ! Si on doit faire justice nous mêmes !

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