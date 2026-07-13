"On subit, rien ne bouge" : après un troisième cambriolage, une boulangerie lyonnaise craque et diffuse les images

Le Flamboyant, boulangerie réputée pour ses flans artisanaux installée au 9 rue Lanterne, dans le 1er arrondissement de Lyon, a été cambriolée dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juillet à 3h28 du matin.

Au petit matin, l'établissement a choisi de rendre publique cette nouvelle mésaventure en publiant sur Instagram la vidéo captée par sa caméra de surveillance. Les images montrent un homme portant une casquette, une sacoche et le visage dissimulé par un bandeau pénétrer dans la boutique avant de se diriger rapidement vers la caisse puis de fouiller les lieux.

En publiant la vidéo, l'enseigne a lancé un appel : "On a été cambriolé cette nuit […]. Nous sommes dégoûtés ! Nous diffusons la vidéo […], si quelqu'un a une information me la transmettre en D.M."

Contactée par LyonMag, la direction du groupe Le Flamboyant raconte le déroulement des faits. "Il a dû jeter une pierre ou un objet assez lourd contre la porte d'entrée. La vitre sécurisée a été détruite. Ensuite, il est allé vers la caisse. Comme tous les commerces, nous la vidons tous les soirs, il restait donc un peu de monnaie et un ou deux billets pour la journée du lendemain. Puis il a cherché un sac dans lequel il y avait également de la monnaie."

Selon le gérant, ce mode opératoire rappelle fortement un précédent cambriolage. "On suspecte que c'est quelqu'un qui connaissait bien la boutique ou qui a été bien renseigné. C'est déjà arrivé il y a un an avec à peu près le même scénario. Il a fait exactement les mêmes déplacements. Nous avions à l'époque communiqué des informations à la police, mais visiblement rien n'a été fait."

"Plusieurs milliers d'euros" de préjudice

Si le butin en numéraire reste limité, les conséquences financières sont bien plus importantes. "Il y a surtout le coût de la vitre cassée. Il a fallu faire sécuriser la boutique en urgence et, avec le week-end du 14 juillet, il sera très difficile de trouver rapidement un réparateur. Il faut payer une société de surveillance, tout n'est pas pris en charge par les assurances. Nous avons passé la journée du dimanche à contacter la police, les assureurs et les prestataires..."

Grâce à la malheureuse l'expérience acquise lors du précédent cambriolage, la boutique a tout de même pu ouvrir, avec deux à trois heures de retard. Le préjudice est encore en cours d'évaluation mais pourrait atteindre "plusieurs milliers d'euros", sans compter une possible hausse des cotisations d'assurance.

La direction souligne également que ce nouvel incident intervient dans une période déjà compliquée pour l'activité. "Entre la ZTL et la chaleur, cela va très vite représenter un mois de marge nette qui part en fumée."

"Le centre-ville devient dangereux"

Au-delà des dégâts matériels, c'est le sentiment d'abandon qui domine. "Il y en a marre ! C'est la deuxième fois en un an et la troisième depuis l'ouverture de la boutique. On déclare, on subit et on a le sentiment qu'il n'y a aucune suite. La sécurité dans le centre-ville de Lyon, pour nous commerçant, c'est une catastrophe. Outre les vols ou les cambriolages les violences se multiplient aussi, un de mes employés a récemment été victime d'une attaque au couteau dans notre boutique."

La direction assume également son choix de diffuser les images du cambrioleur présumé sur les réseaux sociaux, une pratique pourtant interdite par la loi, mais qui continue de susciter le débat et de recueillir le soutien d'une partie de l'opinion publique. "Sinon ça ne bougera pas. Et même avec ça, je ne suis pas persuadé que ça change quelque chose. Mais à un moment donné, quand ça fait trois fois qu'on est victime de la même chose et que rien ne bouge, on a pris la décision de montrer au grand public la vraie vie, ce que les commerçants vivent tous les jours. C'est un nouvel incident qui fait déborder le vase."