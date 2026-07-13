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Brevet 2026 : un taux de réussite en baisse dans l’académie de Lyon

Brevet 2026 : un taux de réussite en baisse dans l’académie de Lyon
Brevet 2026 : un taux de réussite en baisse dans l’académie de Lyon - LyonMag

Les résultats sont tombés ce vendredi.

Ils étaient cette année 42 883 candidats à se présenter l’examen du diplôme national du brevet dans l’académie de Lyon. Ce sont finalement 38 223 admis qui ont été enregistrés à l’issue de cette session de juin 2026. Cela correspond à un taux de réussite de 84,5%, soit une baisse de 4,3 points par rapport à l’année dernière.

L’académie de Lyon reste tout de même au-dessus de la moyenne nationale de réussite qui s’établit cette année à 81,6% avec au bout une baisse historique de 3,9 points. 

Dans le détail, le taux de réussite pour la série générale dans l’académie de Lyon s’élève à 86,9% et pour la série professionnelle à 66,7%.

Tags :

brevet

résultats

académie lyon

1 commentaire
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Gauchiasse le 13/07/2026 à 13:19

C'est peut-être le signe que le niveau remonte ?

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