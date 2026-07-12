Vous réservez vos vacances ? Les conseils de la gendarmerie du Rhône pour éviter les arnaques à la location

Avec l'arrivée des vacances d'été, les recherches de la location idéale se multiplient. Mais derrière certaines annonces particulièrement séduisantes peuvent se cacher des escroqueries bien rodées. Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, la gendarmerie du Rhône alerte les internautes sur les arnaques à la location saisonnière et rappelle les précautions à prendre avant de réserver.

"Les vacances sont bientôt là et l'envie de s'évader devient plus grande", rappellent les militaires. Si de nombreux sites internet permettent aujourd'hui de trouver facilement une maison ou un appartement pour les congés, "il y a des escrocs qui n'ont qu'un souhait : vous prendre vos économies."

Pour limiter les risques, les gendarmes invitent d'abord à se méfier des offres affichant un tarif anormalement bas ou des prestations qui paraissent trop avantageuses pour être crédibles. Ils recommandent également de prendre directement contact avec le propriétaire, de vérifier que le logement existe réellement et de privilégier les plateformes reconnues, tout en consultant attentivement les avis laissés par les précédents voyageurs.

Autre conseil important, la gendarmerie appelle à la prudence concernant les modalités de paiement. Elle recommande notamment de se méfier des règlements demandés à l'étranger, de ne pas verser plus de 30 % d'acompte avant le séjour et de lire l'intégralité du contrat de location avant toute signature.

Les militaires livrent également une astuce simple pour repérer une éventuelle fraude. En cas de doute sur une annonce qui paraît "trop belle, ou trop bon marché, pour être vraie", ils conseillent de copier-coller le texte de l'annonce dans un moteur de recherche afin de vérifier si elle apparaît sur d'autres plateformes. Le même réflexe peut être adopté avec les photographies du logement ou de la piscine grâce à une recherche d'image.

Et si le doute demeure malgré ces vérifications, le message de la gendarmerie est sans ambiguïté : "passez votre chemin." Les forces de l'ordre invitent enfin les victimes ou les personnes confrontées à une tentative d'escroquerie à signaler les faits sur la plateforme 17Cyber.gouv.fr.