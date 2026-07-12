À quelques heures des célébrations de la Fête nationale, la préfecture du Rhône renforce son dispositif de prévention. Plusieurs arrêtés préfectoraux entreront en application à partir de ce lundi 13 juillet à 6h, dans l'ensemble du département, avec pour objectif d'assurer le bon déroulement des festivités et de limiter les risques de troubles à l'ordre public.

Ces mesures resteront en vigueur jusqu'au mercredi 15 juillet à 5h. Parmi les principales restrictions figurent l'interdiction de détenir, vendre ou transporter du carburant dans un récipient portable, sauf lorsqu'il s'agit d'un usage privé dûment justifié. La vente, la détention ou le transport d'acides, de produits inflammables, chimiques ou explosifs sont également interdits, sauf motif légitime.

Le préfet interdit par ailleurs le port et le transport d'armes, de munitions ou de tout objet pouvant constituer une arme par destination lorsqu'aucun motif légitime ne peut être invoqué.

Les particuliers ne pourront pas utiliser d'artifices de divertissement ou d'articles pyrotechniques sur l'espace public ou en direction de celui-ci. La vente de feux d'artifice sur la voie publique est aussi proscrite pendant cette période.

Restrictions sur l'alcool

La préfecture encadre également la consommation d'alcool. Du 13 juillet à 6h au 15 juillet à 5h, la consommation en réunion de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique, en dehors des espaces spécialement prévus à cet effet.

La vente d'alcool à emporter sera aussi suspendue selon deux créneaux du lundi 13 juillet à 20 heures jusqu'au mardi 14 juillet à 5 heures puis du mardi 14 juillet à 18 heures jusqu'au mercredi 15 juillet à 5h.

Cette interdiction concerne l'ensemble des communes du Rhône.

Dans un contexte marqué par la poursuite de l'épisode de fortes chaleurs, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, appelle par ailleurs à la prudence. "Durant ce week-end prolongé de la fête nationale, alors que les fortes chaleurs bousculent nos organismes et mobilisent déjà à un haut niveau nos soignants, je veux rappeler avec vigueur un message de prévention : l'alcool accentue le risque de malaise et de déshydratation, limitez votre consommation," souligne-t-il.