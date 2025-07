Sécheresse dans le Rhône : premières restrictions d’eau mises en place

La préfecture du Rhône a annoncé ce mardi 8 juillet la mise en œuvre de mesures de restriction de l’usage de l’eau en raison d’une dégradation rapide de la situation hydrologique.

Dans un communiqué, la préfecture indique que "l’ensemble des ressources en eaux superficielles du département du Rhône et de la Métropole de Lyon [sont placées] en situation de vigilance sécheresse", tandis que "l’axe Saône en aval" est désormais en situation d’alerte.

La préfecture précise que "le passage en alerte impacte majoritairement les usages domestiques, parmi lesquels figurent des usages des collectivités." Pour les secteurs en alerte, de premières limitations concrètes sont mises en place.

Parmi les mesures en vigueur : l’arrosage des espaces verts et des terrains sportifs est interdit entre 11h et 18h. Le lavage des véhicules à domicile est proscrit, tout comme le remplissage des piscines privées, sauf si les travaux avaient débuté avant l’entrée en vigueur de l’alerte. Les fontaines à circuit ouvert doivent être arrêtées, et l’irrigation en journée n’est autorisée que pour les cultures maraîchères ou les exploitations équipées de systèmes économes en eau.

"Si la situation actuelle ne s’améliore pas au cours des prochaines semaines, des mesures complémentaires de restriction et d’interdiction des usages de l’eau pourront être prises", ajoutent les services de l'État.

Les usages économiques (agriculture, industrie) sont encadrés mais restent pour la plupart possibles à ce stade.

Des contrôles seront réalisés par les agents de l’Office français de la biodiversité, avec possibilité de verbalisation. Les contrevenants risquent une contravention de 5e classe pouvant aller jusqu’à 1 500 euros pour un particulier, 7 500 euros pour une personne morale.

La préfecture appelle l’ensemble des usagers à une "utilisation économe de l’eau" et rappelle que les restrictions évolueront en fonction de la gravité de la situation.