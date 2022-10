Rhône : les tombes des cimetières pourront bien être lavées pour la Toussaint

Le doute s’installait chez de nombreux Lyonnais. La préfecture du Rhône confirme que ce sera bien possible. Un arrêté préfectoral de ce vendredi autorise l’arrosage et le nettoyage des cimetières jusqu’au 30 novembre. Jusqu’à maintenant, en raison de la sécheresse de cet été, les arrosoirs étaient supprimés et l’eau était coupée.

En revanche, le lavage des véhicules est toujours interdit en dehors des stations professionnelles. L’arrosage domestique reste quant à lui limité.