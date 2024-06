Près de Lyon : les poissons moins nombreux dans le bassin de l’Yzeron à cause des sécheresses

Les sécheresses successives des dernières années ont eu un impact sur les populations de poissons dans le bassin de l’Yzeron.

C’est ce que mettent en avant les dernières pêches d’inventaire réalisées depuis la fin du mois de mai par le Sagyrc, le syndicat du bassin de l’Yzeron, au niveau du plan d’eau du Ronzey, de l’Yzeron, du Ratier, du Charbonnières, du Ribes, du Bouleau et du Dronau. Ces pêches sont programmées tous les deux ans afin de mesurer l’évolution de la population piscicole.

"Les conditions climatiques et notamment le manque d’eau en période estivale sont désormais le principal facteur limitant le développement de la faune piscicole de l’Yzeron. Les sécheresses longues et répétées de ces deux dernières années ont conduit à une réduction et à une perte de diversité dans la population piscicole, avec une concentration des espèces les plus résistantes", commente le Sagyrc qui met en avant des cours d’eau plus affectés que d’autres à l’exemple de l’Yzeron et du Charbonnières.

Le syndicat estime également que les aménagements réalisés par ses soins "ont permis de faciliter la circulation et la reproduction des poissons dans des zones refuges en amont du bassin, moins affectées par la sécheresse". Plus de 10 kg de truites ont notamment été inventoriées sur le Ratier.