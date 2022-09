LyonMag : Lyon face aux prochaines sécheresses en Une du mois d'octobre !

La terrible sécheresse qui a frappé la France et notamment le Rhône est désormais derrière nous. Mais alors que le phénomème risque de se reproduire et de s'amplifier, que fait-on pour s'adapter, sauver notre agriculture et nos cours d'eau ? Réponses avec les différents acteurs de ce dossier brûlant.

Notre numéro est également disponible dans le cadre d'un abonnement, ou à la vente en ligne, sur le site de notre partenaire Via Presse.

Au sommaire de ce numéro d'octobre :

Compte à rebours enclenché : que faire pour survivre aux prochaines sécheresses à Lyon ?

La démission silencieuse des élus d'arrondissements de Lyon

Zoom Immobilier : Lyon bloquée, où investir rapidement ?

Interview d'Irène Jacob, étoile du Festival Lumière

Bus ou avion, comment se déplacent les clubs lyonnais ?