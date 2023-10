Sécheresse : des communes situées le long de la Saône désormais en crise, de nouvelles restrictions 

D’après les services de l’Etat, "les quelques évènements pluvieux de septembre n’ont pas été suffisants pour améliorer la situation des cours d’eau de façon pérenne". Ainsi, et "hormis les mois de mars et juin", le Rhône est donc en déficit de pluie depuis le début de l’année avec "des valeurs record de sécheresse en février et des températures particulièrement élevées en août". En ce début octobre, les normales de saison explosent toujours.

C’est donc dans ce contexte particulièrement mauvais pour les ressources en eau que le comité départemental de la ressource en eau a été consulté. La préfète d’Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio a ensuite "décidé par arrêté du 9 octobre le passage en situation de crise sécheresse de l’axe Saône". Les mesures déjà prises le 6 septembre dernier n’ont pas été suffisantes note également la préfecture.

Conséquence, des interdictions ont été décidées pour les communes d’Albigny-sur-Saône, Ambérieux, Anse, Arnas, Belleville-en-Beaujolais, Chasselay, Chénas, Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Dracé, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-sur-Saône, Genay, Les Chères, Limas, Neuville-sur-Saône, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Taponas et Villefranche-sur-Saône.

Les particuliers n’ont pas le droit :

-d’arroser des espaces verts publics ou privés

-d’arroser des potagers domestiques en journée, de 9h à 20h

-d’arroser les espaces sportifs publics ou privés

-de laver des véhicules à domicile et dans les stations-services

-de laver des façades et toitures

-de faire fonctionner des fontaines à circuit ouvert

Les agriculteurs, entreprises ou encore collectivités sont invités à connaître les restrictions qui s’appliquent à eux sur le site vigieau.gouv.fr.

La préfecture du Rhône rappelle enfin que des agents de l’Office français de la biodiversité sont déployés sur le territoire pour "faire de la pédagogie sur ces mesures et sanctionner les infractions le cas échéant, notamment par des contraventions jusqu’à 1500 euros pour les particuliers, 7500 euros pour une personne morale".