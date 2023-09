Ils vont traverser Lyon à la nage ce week-end !

Il s’agira de la 7ème étape du premier circuit de nage en eau libre grand public en France. Cette nouvelle édition de l’Open Swim Stars proposera quatre parcours. Le coup d’envoi du premier d’entre eux sera donné ce samedi après-midi à partir de 17h30 où les nageurs vont parcourir 7 km. Une "Clean Walk" sera également organisé en parallèle le long du parcours.

Trois autres courses seront au programme ce dimanche : le 1,1 km depuis le Pont Morand (11h45), le 3 km du quai Augagneur (10h) et le 5 km à partir du Pont Winston Churchill (9h).

Ce sont en tout 500 courageux participants qui sont attendus lors de cet évènement avec une arrivée des nageurs près du Parc des Berges dans le 7e arrondissement.

"Nous revenons à Lyon pour la 9ème édition et nous sommes fiers de cette étape en plein cœur du centre-ville qui bénéficie d’un bel engouement populaire depuis son lancement. Cette année, nous poussons encore plus loin nos efforts pour proposer un évènement durable et éco-responsable et pour sensibiliser les passionnés de sport à la nécessité de préserver l’environnement", assure Laurent Neuville, le Directeur des épreuves Open Swim Stars.

