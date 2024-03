Classement des collèges et des lycées : quels sont les meilleurs établissements du Rhône ?

Le ministère de l’Éducation nationale publie ce mercredi son classement des collèges et des lycées les plus performants. Sont pris en compte le taux de réussite au brevet ou au bac, les mentions aux examens ou encore le taux d’accès de la 6e à la 3e ou de la seconde au baccalauréat.

Dans le Rhône, le lycée du Parc dans le 6e arrondissement de Lyon arrive en tête des établissements publics généraux et technologiques avec un taux de réussite de 100% et 87% de mentions sur 235 effectifs présentés. Viennent ensuite la Cité Scolaire Internationale dans le 7e arrondissement de Lyon (99% de réussite et 78% de mentions sur 269 effectifs présentés) et le lycée Rosa Parks de Neuville-sur-Saône (98% de réussite et 66% de mentions sur 264 effectifs présentés).

En ce qui concerne le privé, le lycée La Mache dans le 8e arrondissement de Lyon prend la première place avec un taux de réussite de 100% et 84% de mentions sur 100 effectifs présentés. Notre-Dame à Villefranche-sur-Saône arrive à la seconde position (100% de réussite et 69% de mentions sur 108 effectifs présentés). Jean-Baptiste-de-la-Salle dans le 1er arrondissement de Lyon complètent le podium (100% de réussite et 71% de mentions sur 100 effectifs présentés). Du côté des lycées professionnels, François Rabelais à Dardilly s’impose dans le public tandis que La Favorite Sainte-Thérèse à Sainte-Foy-lès-Lyon obtient la première place dans le privé.

Au niveau des collèges, Val d’Argent à Sainte-Foy-l’Argentière, la Cité Scolaire Internationale dans le 7e arrondissement de Lyon, Antoine de Saint-Exupéry dans le 4e arrondissement de Lyon, Jacques Cœur à Lentilly et Georges Charpak à Brindas occupent le haut du classement dans le public. Le privé est dominé par La Salle Lyon Croix-Rousse dans le 4e arrondissement de Lyon. Viennent ensuite La Xavière De Saint-Priest et Notre-Dame du Bon Conseil à Oullins.